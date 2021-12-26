سياسة
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"إنفلونزا الطيور" تدفع إسرائيل لاستيراد عشرات الملايين من بيض الدجاج
استوردت إسرائيل عشرات الملايين من بيض الدجاج، في ظل توقعات بنقصه جراء تفشي فيروس "إنفلونزا الطيور" في البلاد.
"إنفلونزا الطيور" تدفع إسرائيل لاستيراد عشرات الملايين من بيض الدجاج
إسرائيل تقرر استيراد عشرات الملايين من بيض الدجاج في ظل توقعات بنقصه جراء تفشي فيروس "إنفلونزا الطيور" / AFP
26 ديسمبر 2021

قررت إسرائيل، الأحد، استيراد عشرات الملايين من بيض الدجاج، في ظل توقعات بنقصه جراء تفشي فيروس "إنفلونزا الطيور" في البلاد.

وقالت وزارة الزراعة الإسرائيلية، في بيان: "من المتوقع حدوث نقص في ملايين البيض داخل إسرائيل بسبب تفشي فيروس إنفلونزا الطيور".

وأوضحت أنه "سيكون هناك نقص بقرابة 14 مليون بيضة من أصل 200 مليون بيضة يجري استهلاكها في إسرائيل شهرياً".

وأفادت بأنها قررت استيراد ما بين 70 مليون إلى 80 مليون بيضة معفاة من الرسوم ا لجمركية.

وحسب قناة "كان" الرسمية، اكتشفت إسرائيل منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري عشرات الإصابات بالفيروس بين الطيور في شمال شرق وادي الحولة.

وذكرت صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية أن عدداً من المزارعين في هضبة الجولان (السورية التي تحتلها إسرائيل) نظموا احتجاجاً ضد قرار الحكومة الإسرائيلية استيراد بيض من الخارج، لكونه يضر بإنتاجهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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