سياسة
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كاجا.. عملاق القطع الإلكترونية الياباني ينقل الإنتاج من الصين إلى تركيا
قالت شركة "كاجا إلكترونكس" اليابانية إنها تعتزم إنشاء مصنع جديد في تركيا، في خطة ستنقل عبرها جزءاً مهمّاً من إنتاج لوحات الدوائر المطبوعة من الصين وجنوب شرق آسيا، وذلك بسبب مخاطر انقطاع سلاسل التوريد، وسيبدأ تشغيل المنشأة الجديدة في تركيا في 2022.
كاجا.. عملاق القطع الإلكترونية الياباني ينقل الإنتاج من الصين إلى تركيا
الشركة تهدف إلى زيادة الطلبات من الشرق الأوسط وأوروبا عبر الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتركيا
27 ديسمبر 2021

تعتزم شركة "كاجا إلكترونكس" اليابانية إنشاء مصنع جديد في تركيا، في خطة ستنقل عبرها جزءاً مهماً من إنتاج لوحات الدوائر المطبوعة من الصين وجنوب شرق آسيا.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيكي آسيا"، الأحد، فإن الشركة اليابانية التي تُنتج حالياً قطع مكيّفات الهواء في تركيا، تعتزم إنتاج لوحات الدوائر المطبوعة في مصنعها الجديد وستركّب قطعاً عليها وفقاً لطلبات العملاء.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة بتشغيل المنشأة الجديدة وإدماجها مع المنشأة العاملة حالياً في عام 2022.

وتهدف الشركة إلى زيادة الطلبات من الشرق الأوسط وأوروبا عبر الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لتركيا.

كما تهدف إلى نقل إنتاجها بعيداً عن آسيا التي أصبحت انقطاعات سلسلة التوريد خطراً فيها.

وبحسب مصادر الشركة، فإن قيمة الاستثمار ستصل إلى ملايين الدولارات، وستزداد الطاقة الإنتاجية بشكل تدريجي.

وكانت الشركة تصنع سابقاً لوحات الدوائر في آسيا وتعمل على تركيبها في أماكن قريبة من العملاء.

ونظراً للصعوبات التي شهدتها سلسلة الشحن والتوريد في آسيا، طلب العملاء من الشركة إدماج عمليات الإنتاج والتجميع تحت سقف واحد وزيادة إمكانية التنبؤ بفترة التسليم.

وباعتبار تركيا تحتضن العديد من الشركات المصنّعة التي تلبّي احتياجات أسواق الشرق الأوسط وأوروبا، تأمل الشركة اليابانية في الاستفادة من قاعدة إنتاجها الجديدة لكسب طلبات متعلقة بقطع غيار السيارات أيضاً.

وبينما تبلغ قيمة ​​مبيعات عملياتها في تركيا نحو 8.7 ملايين دولار، تهدف الشركة إلى مضاعفة هذا الرقم ثلاث مرات في غضون ثلاث سنوات أو أربع سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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