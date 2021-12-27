قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة إن تتويج المنتخب "فرصة سانحة للتعبير عن الروح الوطنية المتأججة... وهو رد قوي وصريح على أعداء الأمس واليوم، وعلى كلّ من يحاول التشكيك في وحدة هذا الشعب، وغيرته الكبيرة على وطنه".

وجاءت تصريحات رئيس الأركان الجزائري على الفوز خلال التنصيب الرسمي للقائد الجديد لقوات الدفاع الجوي.

وأضاف شنقريحة: "هذا الإنجاز الرياضي التاريخي يُعدّ بمثابة الهدية الثمينة، التي وفق محاربو الصحراء في تقديمها لوطنهم ولشعبهم، في نهاية هذا العام، الحافل بالأحداث والإنجازات".

ولم يوضح شنقريحة من يقصد بالأعداء لكن الجزائر قررت قطع علاقتها بالمغرب، في أغسطس/آب الماضي. واتهمت الرئاسة الجزائرية جماعتي رشاد الإسلامية وحركة الماك الانفصالية في منطقة القبائل (صنّفتهما ضمن المنظمات الإرهابية) بالتورط في حرائق غابات مدمرة في نفس الشهر.

وفي احتفالية التنصيب الجديد أكمل شنقريحة قائلاً: "هذه الإنجازات وهذه الديناميكية، التي ساهمت بشكل كبير في استرجاع المواطن الجزائري لثقته في مؤسسات دولته، ودفعته للانخراط بحماس في ورشاتها الواعدة، لأنه أصبح أكثر وعياً بالرهانات الدولية والإقليمية الحالية، وأكثر تفطناً بمؤامرات المتربّصين، وبما يُحاك ضدّ بلاده في السرّ والعلن".

وكانت الجزائر قد تُوجّت بلقب بطولة "كأس العرب" (فيفا 2021)، بفوزها على الجارة تونس بهدفين دون رد.

وحظي المنتخب الجزائري لكرة القدم (محاربو الصحراء)، باستقبال حكومي وآخر شعبي من آلاف الجماهير، عقب عودته إلى البلاد متوّجاً ببطولة كأس العرب لأول مرة في تاريخه.