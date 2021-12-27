سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس الأركان الجزائري: فوز محاربي الصحراء بكأس العرب ردٌ قوي على الأعداء
اعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري أن فوز منتخب بلاده في كأس العرب الذي أُقيم في قطر، بمثابة رد قوي على الأعداء، وعلى كلّ من يحاول التشكيك في وحدة الشعب.
رئيس الأركان الجزائري: فوز محاربي الصحراء بكأس العرب ردٌ قوي على الأعداء
تصريحات رئيس الأركان الجزائري جاءت خلال التنصيب الرسمي لقائد قوات الدفاع الجوي الجديد
27 ديسمبر 2021

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة إن تتويج المنتخب "فرصة سانحة للتعبير عن الروح الوطنية المتأججة... وهو رد قوي وصريح على أعداء الأمس واليوم، وعلى كلّ من يحاول التشكيك في وحدة هذا الشعب، وغيرته الكبيرة على وطنه".

وجاءت تصريحات رئيس الأركان الجزائري على الفوز خلال التنصيب الرسمي للقائد الجديد لقوات الدفاع الجوي.

وأضاف شنقريحة: "هذا الإنجاز الرياضي التاريخي يُعدّ بمثابة الهدية الثمينة، التي وفق محاربو الصحراء في تقديمها لوطنهم ولشعبهم، في نهاية هذا العام، الحافل بالأحداث والإنجازات".

ولم يوضح شنقريحة من يقصد بالأعداء لكن الجزائر قررت قطع علاقتها بالمغرب، في أغسطس/آب الماضي. واتهمت الرئاسة الجزائرية جماعتي رشاد الإسلامية وحركة الماك الانفصالية في منطقة القبائل (صنّفتهما ضمن المنظمات الإرهابية) بالتورط في حرائق غابات مدمرة في نفس الشهر.

وفي احتفالية التنصيب الجديد أكمل شنقريحة قائلاً: "هذه الإنجازات وهذه الديناميكية، التي ساهمت بشكل كبير في استرجاع المواطن الجزائري لثقته في مؤسسات دولته، ودفعته للانخراط بحماس في ورشاتها الواعدة، لأنه أصبح أكثر وعياً بالرهانات الدولية والإقليمية الحالية، وأكثر تفطناً بمؤامرات المتربّصين، وبما يُحاك ضدّ بلاده في السرّ والعلن".

وكانت الجزائر قد تُوجّت بلقب بطولة "كأس العرب" (فيفا 2021)، بفوزها على الجارة تونس بهدفين دون رد.

وحظي المنتخب الجزائري لكرة القدم (محاربو الصحراء)، باستقبال حكومي وآخر شعبي من آلاف الجماهير، عقب عودته إلى البلاد متوّجاً ببطولة كأس العرب لأول مرة في تاريخه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us