انتقد الإعلامي المصري إبراهيم عيسى رفع لاعبي فريق الأهلي المصري علم فلسطين، بعد فوزهم بكأس السوبر الإفريقي على حساب فريق الرجاء البيضاوي المغربي في المباراة التي أقيمت بينهما في دولة قطر.

وقال عيسى خلال برنامجه "حديث القاهرة" الذي يُبثّ على قناة "القاهرة والناس"، إن "رفع النادي الأهلي علم فلسطين بدل علم مصر يدل على أن النادي دا مخترق إخوانياً وأن أبو تريكة لسة مسيطر على عقول اللاعبين، وهو على تواصل معهم".

في المقابل لم يجد مقدّم البرامج المصري عمر أديب أمراً يدعو للانتقاد في ما فعله لاعبو الأهلي، وقال خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "MBC مصر": "إيه المشكلة إن حسين الشحات يرتدي علم فلسطين، خلال الاحتفال بالفوز".

وأضاف أديب: "كانت لفتة قومية عربية من لاعبي الأهلي، كلنا بنحب فلسطين".

يُذكر أن رفع لاعبي "الأهلي" علم فلسطين عقب فوزهم ليس ظاهرة جديدة، فالكثير من المنتخبات والفرق العربية تفعل الأمر نفسه لتأكيد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وحقوقه.

فحين فاز لاعبو المنتخب التونسي على المنتخب المصري منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري وتأهلوا لنهائي كأس العرب في قطر، رفعوا العلم الفلسطيني ولوّح به بحماسة المدافع بلال العيفة في مشهد أثار موجة إشادة في أوساط الفلسطينيين والتونسيين على حد سواء.

ويعتاد لاعبو المنتخب الجزائري رفع علم فلسطين جنباً إلى جنب مع علم بلادهم بعد كل انتصار يحققونه في الملاعب الخضراء، حتى إن مدرب المنتخب مجيد بوقرة، وعقب التربع على عرش الصدارة بكأس العرب على حساب تونس، أهدى هذا الفوز للشعب الفلسطيني وسكان قطاع غزة تحديداً.

ولا يقتصر الأمر على المنتخبات والفرق العربية فقط، وإنما امتد ليشمل فرقاً أجنبية، كما حدث مع فريق كرة القدم السويدي "هامربي" الذي رفع لاعبوه العلم الفلسطيني، خلال تتويجهم بالفوز بكأس دوري كرة القدم السويدي نهاية مايو/أيار الماضي.