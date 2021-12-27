سياسة
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"لتحديث اقتصادها".. الإمارات تعتزم إلغاء احتكار بعض العائلات للاستيراد
أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" نقلاً عن مسؤول حكومي بأن الإمارات أبلغت بعض أكبر العائلات التجارية بالدولة أنها تعتزم إلغاء احتكارها بيع السلع المستوردة.
"لتحديث اقتصادها".. الإمارات تعتزم إلغاء احتكار بعض العائلات للاستيراد
مسؤول حكومي يقول إن الإمارات تعتزم إلغاء احتكار بعض العائلات التجارية الكبرى بيع السلع المستوردة / Others
27 ديسمبر 2021

ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، الأحد، أن حكومة الإمارات أبلغت بعض العائلات التجارية الكبرى بالدولة أنها تعتزم إلغاء احتكارها بيع السلع المستوردة.

وأوضح تقرير الصحيفة أن الدولة الخليجية اقترحت تشريعاً سيُنهي التجديد التلقائي للاتفاقات التجارية الحالية، مما يُتيح للشركات الأجنبية فرصة لتوزيع سلعها أو تغيير وكلائها المحليين.

ونقل التقرير عن مسؤول إماراتي قوله: "لم يعد منطقياً أن تتمتع عائلات معينة بهذه القوة والوصول التفضيلي إلى الثروة السهلة. علينا أن نُحّدث اقتصادنا".

وأضاف التقرير أن القانون المقترح يجب أن توافق عليه القيادة الإماراتية، وتوقيت ذلك غير مؤكد.

ولم تردّ حكومة الإمارات على طلبات لرويترز بالتعليق.

واتخذت السعودية منافسة الإمارات، خلال العام الماضي إجراءات لجعل اقتصادها أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب والموهوبين.

وقالت الإمارات مطلع هذا العام إن الأجانب الذين يفتحون شركات لن يحتاجوا بعد الآن إلى مساهم أو وكيل إماراتي بعد أن أجرت الدولة تعديلات على قانون الشركات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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