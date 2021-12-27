أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية أن إجراءات التشجيع الإقليمية لتحفيز الاستثمارات أدّت إلى زيادتها بنسبة 71.2%، كما حققت زيادة في القيمة المضافة بنسبة 70%، وإضافة 535 ألفاً و290 فرصة عمل في المجالات التي شملها برنامج التحفيز.

ووفقاً لبيانات "تحليل الأثر الاقتصادي" التي أجرتها إدارة الدراسات الاستراتيجية والكفاءة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا، فإن إجراءات التشجيع الإقليمي كان لها أثر إيجابي كبير على العديد من مؤشرات الاقتصاد الكلي.

ووفقاً لنظام التشجيع الإقليمي للاستثمارات، تُقسّم البلاد إلى 6 مناطق استثمارية تشمل كلّ منها عدة ولايات. وتختلف حسب مستوى التنمية في تلك المناطق وحسب القطاعات ذات الأولوية، قيمة الدعم والتحفيزات والإعفاءات الضريبية.

ويُعدّ التشجيع الإقليمي، أحد إجراءات نظام تحفيز الاستثمارات الذي أطلقته تركيا، بهدف إنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية، وزيادة الإنتاج والتوظيف، وتحفيز الاستثمارات الإقليمية، وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية المباشرة، وتقليص فوارق التنمية بين المناطق.

وحتى نهاية العام الماضي أُصدِرت 50 ألف و335 شهادة تحفيز استثماري في إطار برنامج التشجيع، وكان 55% من هذه الشهادات ضمن برنامج التشجيع الإقليمي.

وبالنظر إلى التوزيع الإقليمي لشهادات التحفيز الاستثماري يتّضح أن أعلى قيمة للدعم المقدّم كان في المنطقة السادسة (تشمل ولايات شرق وجنوب شرقي تركيا).

وبفضل إجراءات التشجيع، رفعت المجالات التي تلقت الدعم استثماراتها بنسبة 71.2%، بقيمة بلغت 45.5 مليار دولار.

توفير أكثر من 535 ألف فرصة عمل

ووفّرت إجراءات التحفيز 535 ألفاً و290 فرصة عمل جديدة في المجالات التي شملها البرنامج، وكانت أكبر زيادة في فرص العمل الجديدة بالمنطقة السادسة التي تضمّ ولايات شرق وجنوب شرقي تركيا.

تضاعف القيمة المضافة

وأظهرت دراسة تحليل اقتصادي أن الأثر الأكبر لإجراءات التشجيع الإقليمية لتحفيز الاستثمارات، كان على القيمة المضافة، ويُقصد بها قيمة التحوّل الذي طرأ على مادة ما نتيجة العملية الإنتاجية.

نمو النظام البيئي الاستثماري

ولحساب الأثر الاقتصادي غير المباشر لإجراءات التشجيع الإقليمية، قُيّمت بيانات الشركات التي تتعامل مع الشركات والمؤسسات التي يشملها برنامج التحفيز الاستثماري.

وأظهرت التحليلات أن معدلات التوظيف في الشركات التي تُجري عمليات بيع للشركات والمؤسسات التي يشملها برنامج التحفيز زادت بنسبة 8.8%، وزادت في الشركات التي تُجري عمليات شراء منها بنسبة 10.1%.

كما أظهرت أن الشركات التي تُجري عمليات شراء من الشركات والمؤسسات التي يشملها برنامج التحفيز زادت استثماراتها بنسبة 3%.

ويُشير ذلك إلى أن إجراءات التحفيز لم تكن في مصلحة الشركات والمؤسسات التي يشملها برنامج التحفيز فقط، بل ساهمت أيضاً في نمو النظام البيئي الاستثماري بشكل كامل.

إجراءات تشجيع الاستثمارات الإقليمية

وفي إطار إجراءات التحفيز، قُسِّمت الولايات التركية إلى 6 مناطق، وتختلف عناصر الدعم والتحفيز حسب المناطق وحجم الاستثمار ومجاله.

وعند استيفاء الشركات والمؤسسات الراغبة في الاستفادة من برنامج التحفيز الشروط المطلوبة، تُمنح شهادة التحفيز الاستثماري، ويمكن للشركات الاستفادة من الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة حتى استيفاء الشروط الخاصة بحجم الاستثمار ومعدل التوظيف.

وبعد استيفاء الشروط كاملة، تمكن الاستفادة من كل عناصر التحفيز التي يشملها البرنامج وهي تخفيض الضرائب، ودعم حصة الضمان الاجتماعي لأصحاب الاستثمار، ودعم ضريبة الدخل المقتطعة، ودعم حصة الضمان الاجتماعي للعامل، ودعم نسبة الفائدة، وتخصيص أراضٍ للاستثمار.