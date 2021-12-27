سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا تعلن مواصلة دعم مالي عسكرياً رغم الانتقادات الغربية
أكد دبلوماسي روسي كبير، الاثنين، أن بلاده ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لمالي عبر القنوات الحكومية، وذلك بعد أيام من نفي باماكو وجود مرتزقة روس على أراضيها عقب تنديد أوروبي بانتشار عسكريين روس في مالي.
روسيا تعلن مواصلة دعم مالي عسكرياً رغم الانتقادات الغربية
حكومة مالي نفت وجود مرتزقة روس، لكنها قالت إن "مدرّبين" من روسيا يوجدون على أراضيها في إطار اتفاق بين البلدين / AFP
27 ديسمبر 2021

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن دبلوماسي كبير قوله الاثنين، إن روسيا ستواصل تقديم المساعدة العسكرية لمالي عبر القنوات الحكومية، وذلك بعد أيام من نفي باماكو وجود مرتزقة روس على أراضيها.

ونددت فرنسا وكندا و13 دولة أوروبية الأسبوع الماضي بموسكو لتسهيلها الانتشار المزعوم لمتعاقدين عسكريين من مجموعة "فاغنر" المدعومة من روسيا في مالي حيث تقاتل الحكومة جماعات مسلحة متطرفة.

ونفت حكومة مالي السبت وجود مرتزقة روس، لكنها قالت إن "مدرّبين" من روسيا يوجدون على أراضيها في إطار اتفاق بين البلدين.

وحملت طائرة شحن أربع طائرات هليكوبتر وأسلحة وذخيرة من روسيا إلى مالي في أكتوبر/تشرين الأول في إطار ما وصفته الحكومة في باماكو بصفقة تجارية مع الدولة الروسية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية الاثنين عن بيوتر إليشيف مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية قوله خلال مقابلة إن باماكو لها الحق في التعاون مع أي شركاء تريدهم في قتالها المسلحين.

وأضاف إليشيف: "سنواصل الدفاع عن مصالح باماكو المشروعة في الأمم المتحدة وكذلك تقديم المساعدة لشركائنا في مالي في المجالات العسكرية والفنية العسكرية من خلال القنوات الحكومية".

وقال الرئيس فلاديمير بوتين إن مجموعة "فاغنر" لا تمثل الدولة الروسية، لكن المتعاقدين العسكريين لهم الحق في العمل في أي مكان في العالم طالما لا ينتهكون القانون الروسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us