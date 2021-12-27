سياسة
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"لتعزيز الأمن القومي".. زواج الأجانب في سريلانكا يمر عبر وزارة الدفاع
أعلنت سريلانكا الاثنين، أنه بات يتعين على الأجانب الراغبين في الزواج من سريلانكيين الحصول على إذن من وزارة الدفاع، عملاً بقواعد جديدة تهدف إلى تعزيز الأمن القومي، وأثارت الشروط الجديدة انتقادات وسخرية المعارضة في البلاد.
"لتعزيز الأمن القومي".. زواج الأجانب في سريلانكا يمر عبر وزارة الدفاع
 المدير العام للأحوال الشخصية أوضح أن وراء اعتماد الإجراءات الجديدة مخاوف تتعلق بـ"الأمن القومي" / Others
27 ديسمبر 2021

بات يتعين على الأجانب الراغبين في الزواج من سريلانكيين الحصول على إذن من وزارة الدفاع، عملاً بقواعد جديدة أوضحت السلطات أنها تهدف إلى تعزيز الأمن القومي وسخرت منها المعارضة.

ونصت القواعد الجديدة الاثنين، على أن الأجانب الذين يريدون الزواج من سريلانكيين يجب أن يحصلوا اعتباراً من الأسبوع المقبل على شهادة تثبت أنهم بصحة جيدة، وأن يخضعوا لفحص أمني قبل زفافهم.

وأوضح المدير العام للأحوال الشخصية و.م. ويراسيكارا أن وراء اعتماد الإجراءات الجديدة مخاوف تتعلق بـ"الأمن القومي".

وقال لصحيفة "صنداي تايمز" المحلية: "لقد رأينا حالات يرغب فيها بعض الأجانب في الزواج من سريلانكيين لغايات معينة، منها مثلاً تهريب المخدرات وتبييض الأموال".

وأثارت اللوائح الجديدة ازدراء المعارضة التي أبرزت أن عدداً من أفراد أسرة رئيس الدولة يحملون جنسيات مزدوجة.

وسأل النائب شاناكيان راسامانيكام عبر تويتر: "لماذا لا يُطلب من الأجانب الذين يتولون حقائب وزارية الاستحصال أيضاً على تصريح أمني؟".

وكان الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا يحمل الجنسية الأمريكية إلى ما قبل عامين.

وبعد توليه السلطة ، ألغى مادة دستورية تمنع الأشخاص ذوي الجنسية المزدوجة من الترشح للانتخابات.

ويحمل شقيقه باسل، وهو وزير المالية، الجنسيتين الأمريكية والسريلانكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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