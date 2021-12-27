سياسة
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وزير الدفاع التركي يدعو الأطراف البوسنية إلى التحلي بالحكمة
التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، نظيره البوسني سيفيت بودزيتش، في إطار زيارة رسمية يُجرِيها للعاصمة البوسنية سراييفو.
وزير الدفاع التركي يدعو الأطراف البوسنية إلى التحلي بالحكمة
مراسم استقبال عسكرية لوزير الدفاع التركي / AA
27 ديسمبر 2021

التقى وزير الدفاع التركي خلوصي أقار الاثنين، نظيره البوسني سيفيت بودزيتش، في إطار زيارة رسمية يُجرِيها للعاصمة البوسنية سراييفو.

وعقد أقار وبودزيتش مؤتمراً صحفياً مشتركاً بعد اجتماعهما في مقر وزارة الدفاع البوسنية.

وخلال كلمته أكّد أقار أن الخطاب الانفصالي في البوسنة والهرسك لا يصبّ في مصلحة أي طرف، مشيراً إلى أن تركيا تتابع تطورات الأوضاع في سراييفو من كثب.

ودعا أقار الأطراف المعينة إلى التحلّي بالحكمة والتفكير ملياً، لافتاً إلى أن أنقرة ترى "الشعب البوسني بشكله الموحد".

وأوضح أن تركيا تربطها بالبوسنة الهرسك علاقات وطيدة، وهي حريصة على سلامتها من كل مكروه.

وقبل أسبوعين بدأ نواب صرب البوسنة الانسحاب من المؤسسات المركزية في البوسنة والهرسك، رغم تحذيرات الغرب ضدّ هذه الخطوة، ومرّر برلمان صرب البوسنة تصويتاً يُلزِم الحكومة المحلية الانسحاب من 3 مؤسسات مشتركة أساسية هي الجيش والنظام القضائي والضرائب في الأشهر الستة القادمة.

وأعرب أقار عن دعم بلاده علاقات البوسنة والهرسك وتكاملها مع المؤسسات الأوروبية الأطلسية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيراً إلى أن لقاءه مع بودزيتش كان بنَّاءً وصادقاً للغاية.

بدوره عبّر بودزيتش عن شكره لوزير الدفاع التركي لتلبيته الدعوة وإجرائه زيارة لبلاده، وأفاد بأن تركيا إلى جانب كونها عضواً في الناتو هي دولة صديقة للبوسنة والهرسك.​​​​​​​

وبيّن الوزير البوسني أن العلاقة القوية بين وزارتَي دفاع البلدين تعود إلى اتفاقية التعاون المالي في المجالات العسكرية الموقَّعة عام 2006، لافتاً إلى أن تركيا كانت تقدّم دوماً مساعدات لوزارة الدفاع البوسنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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