سياسة
2 دقيقة قراءة
للأسبوع الثاني.. تَواصُل احتجاجات المحامين في المغرب ضد "جواز التلقيح"
تستمر احتجاجات محامين في مدن مغربية عديدة، للأسبوع الثاني على التوالي، رفضاً لقرار يُلزِمهم إبراز "جواز التلقيح" عند دخول المحاكم.
للأسبوع الثاني.. تَواصُل احتجاجات المحامين في المغرب ضد "جواز التلقيح"
المغرب.. محامون يحتجون على شرط "جواز التلقيح" لدخول المحاكم / AA
27 ديسمبر 2021

تواصلت احتجاجات محامين في مدن مغربية عديدة الاثنين، للأسبوع الثاني على التوالي، رفضاً لقرار يُلزِمهم إبراز "جواز التلقيح" عند دخول المحاكم.

و"جواز التلقيح" أو "الجواز الصحي" وثيقة تُمنح في المغرب لكل من تلقى جرعتين من التطعيم المضاد لفيروس كورونا.

وشهدت مدن، بينها العاصمة الرباط وطنجة ووجدة، وقفات احتجاجية نظمها محامون أمام مقارّ محاكم، وسط حضو ر أمني، حسب مقاطع مصورة بثها محامون على منصات التواصل الاجتماعي.

ورفع المحامون شعارات تدعو السلطات إلى التراجع عن فرض "جواز التلقيح" شرطاً لدخول المحاكم، منها "المحامون لا يريدون جواز التلقيح".

وقالت "جمعية هيئات المحامي في المغرب" (غير حكومية) عبر بيان الأحد، إن المحامين "يتشبثون برفض فرض إلزامية الجواز الصحي من أجل دخول المحاكم".

وشددت الجمعية على أهمية الحوار لحلّ لهذه القضية.

وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي بدأ سريان قرار حكومي يقضي بإبراز وثيقة "جواز التلقيح" شرطاً للتنقل في أرجاء البلاد ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.

وبدأت احتجاجات المحامين بعد إصدار وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية قراراً دخل حيز التنفيذ قبل نحو أسبوعين، يشترط عليهم إبراز "جواز التلقيح" لدخول المحاكم في عموم المملكة.

وحتى مساء الأحد بلغ عدد الإصابات بالفيروس في المغرب 956 ألفاً و119، منها 14 ألفاً و828 وفاة، و937 ألفاً و705 حالات تعافٍ.

وبدأ المغرب في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، حملة تطعيم وصل عدد المستفيدين منها حتى الأحد إلى 24 مليوناً و 525 ألفاً و624 شخصاً من أصل نحو 36 مليون نسمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us