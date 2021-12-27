كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية الإثنين، أن الرجل الذي تسلل داخل قلعة وندسور "كان يريد اغتيال الملكة إليزابيث الثانية".

وذكرت الصحيفة أن الفيديو الذي حصلت عليه يظهر "شخصاً مقنَّعاً يرتدي سترة بغطاء للرأس ويمسك بالسلاح ويواجه الكاميرا قائلاً إنه يريد اغتيال الملكة في مهمة انتقامية".

وقالت الشرطة البريطانية في تصريحات صحفية إن المحققين يعكفون على "تقييم محتويات الفيديو"، بعد توقيف الشاب الذي يبلغ من العمر 19 عاماً من منطقة ساوثهامبتون، جنوبي إنجلترا.

ورفض متحدث باسم الشرطة التعليق على هوية الشخص الذي يظهر في الفيديو، كما رفض قصر باكنغهام التعليق، حسب المصدر ذاته.

يشار إلى أن الشاب احتُجز في وحدة للعلاج النفسي بعد توقيفه.