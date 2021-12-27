سياسة
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"تيك توك" الأول و"غوغل" يتراجع.. تعرّف أكثر المواقع شهرة لعام 2021
تراجع عملاق البحث الشهير "غوغل" إلى المركز الثاني أمام "تيك توك" الذي قفز إلى المركز الأول، في تصنيف أكثر المواقع شهرة حول العالم لعام 2021.
"تيك توك" الأول و"غوغل" يتراجع.. تعرّف أكثر المواقع شهرة لعام 2021
قفز "تيك توك" ستة مراكز دفعة واحدة ليحتل المركز الأول كأكثر المواقع الإلكترونية شهرة في العالم عام 2021 / AP
27 ديسمبر 2021

انتزع موقع "تيك توك" مركز الصدارة من عملاق البحث "غوغل"، ليحتل المركز الأول كأكثر المواقع الإلكترونية شهرة في العالم عام 2021، وفق بيانات نشرها موقع "The Hill" نقلاً عن شركة الأمن السيبراني "كلاود فير".

والعام الماضي كان "تيك توك" في المركز السابع و"غوغل" في المركز الأول.

وقفز "تيك توك" ستة مراكز دفعة واحدة خلال عام واحد، بما جعله "أمراً جديراً بالملاحظة" حسب "The Hill".

وفي سبتمبر/أيلول الماضي حقق "تيك توك" رقماً قياسياً جديداً بالوصول إلى مليار مستخدم حول العالم.

وجاء فيسبوك في المرتبة الثالثة، يليه مايكروسوفت في المرتبة الرابعة، وتراجع يوتيوب ليكون في المرتبة الثامنة، أما واتساب فقد احتلّ المرتبة العاشرة والأخيرة كأكثر المواقع شعبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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