أعربت باكستان عن استيائها إزاء دعوة أنصار القومية الهندوسية إلى اارتكاب إبادة بحق المسلمين في الهند.

وأوضحت الخارجية الباكستانية في بيان الاثنين، أنها استدعت كبير الدبلوماسيين الهنديين في إسلام آباد إلى مقرها، وأعربت عن بالغ استيائها من هذه الدعوة.

ودعا البيان الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة إلى محاسبة الهند على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان ضدّ الأقليات خصوصاً المسلمين، واتخاذ إجراءات عاجلة ضد "إبادة جماعية وشيكة".

ودعا رجال الدين الهندوس خلال فاعلية في مدينة هاريدوار بولاية أوتارانتشال الهندية يومَي 17 و19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى "الإبادة الجماعية" ضد المسلمين في البلاد.