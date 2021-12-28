سياسة
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باكستان تستدعي دبلوماسياً هندياً إثر دعوات هندوسية لإبادة المسلمين
استدعت الخارجية الباكستانية كبير الدبلوماسيين الهنديين في إسلام آباد، لإبلاغه استياءها من دعوة أنصار القومية الهندوسية إلى ارتكاب إبادة جماعية بحقّ المسلمين.
باكستان تستدعي دبلوماسياً هندياً إثر دعوات هندوسية لإبادة المسلمين
دعت باكستان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ضد "إبادة جماعية وشيكة" / Reuters
28 ديسمبر 2021

أعربت باكستان عن استيائها إزاء دعوة أنصار القومية الهندوسية إلى اارتكاب إبادة بحق المسلمين في الهند.

وأوضحت الخارجية الباكستانية في بيان الاثنين، أنها استدعت كبير الدبلوماسيين الهنديين في إسلام آباد إلى مقرها، وأعربت عن بالغ استيائها من هذه الدعوة.

ودعا البيان الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمات حقوق الإنسان ذات الصلة إلى محاسبة الهند على الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان ضدّ الأقليات خصوصاً المسلمين، واتخاذ إجراءات عاجلة ضد "إبادة جماعية وشيكة".

ودعا رجال الدين الهندوس خلال فاعلية في مدينة هاريدوار بولاية أوتارانتشال الهندية يومَي 17 و19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إلى "الإبادة الجماعية" ضد المسلمين في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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