قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، إنه لن يمنح ابنته البالغ عمرها 11 عاماً لقاحاً ضدّ كوفيد-19، مواصلاً موقفه المناهض للقاحات مما جلب عليه انتقادات من خبراء في مجال الصحة وأثّر على شعبيته.

وأضاف الزعيم اليميني أن وزير الصحة مارسيلو كيروجا سيعلن في الخامس من يناير/كانون الثاني الطريقة التي ستتبعها بلاده في إدارة حملة التطعيم من كوفيد-19 لمن تتراوح أعمارهم من الخامسة إلى 11 عاماً والتي وافقت عليها السلطات في ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وقال بولسونارو للصحفيين: "الأطفال ليسوا عرضة لخطر الوفاة بما يبرر تطعيمهم".

وهناك جدل كبير بشأن تطعيم الأطفال من كوفيد-19 في البرازيل، إذ يعارضه أنصار بولسونارو بشدة على الرغم من أن الغالبية العظمى من البرازيليين يؤيدون التطعيم.

وأضاف الرئيس البرازيلي: "تحدثت مع كيروجا وسوف يعلن في الخامس (من يناير/كانون الثاني) كيف سيُطعّم الأطفال ضد كوفيد-19... أريد أن أؤكد أن ابنتي لن تحصل على لقاح".

وجاء في تقرير للجنة استشارية حكومية أن كوفيد-19 تسبب في وفاة 301 طفل في الفئة العمرية من الخامسة وحتى 11 عاماً في البرازيل.

ويرفض بولسونارو الحصول على لقاح مضاد لكوفيد-19 ويشكك في أمان اللقاحات وفعاليتها.