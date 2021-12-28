يتصاعد صراع سياسي حاد بين رئيس الصومال محمد عبد الله فرماجو ورئيس وزرائه محمد حسين روبلي، ما يُنذر بتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويهدد بانهيار استقرار نسبي تنعم به البلاد منذ سنوات، بعد حرب أهلية أعقبت انهيار الحكومة المركزية عام 1991.

هذا الصراع يهدد إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية لتسليم السلطة، إذ انتهت ولاية البرلمان في 27 ديسمبر/كانون الأول 2020، وانتهت ولاية فرماجو (4 سنوات) في 8 فبراير/شباط 2021، لكنه استمر في الرئاسة في ظلّ خلافات آنذاك بين حكومته والولايات الفيدرالية بشأن إجراءات تنظيم الانتخابات.

والعلاقة بين "فرماجو" و"روبلي" مرّت بمنعطفات عديدة منذ تعيين الأخير وحتى تعليق مهامه، ضمن 15 شهراً في السلطة اتسمت ستة منها بصراع معلن بين رئيس البلاد ورئيس وزرائه.

17 سبتمبر/أيلول 2020

الرئيس فرماجو يُعيّن محمد حسين روبلى، وهو وافد جديد على السياسة، رئيساً للوزراء محل حسن علي خيري، الذي أُقيل في يوليو/تموز 2020 بعد صراع على السلطة مع الرئيس، وفق وسائل إعلام محلية.

1 مايو/أيار 2021

فرماجو يكلّف روبلي بقيادة مهمة إجراء الانتخابات، إثر خلافات بين الحكومة المركزية في العاصمة مقديشو ورؤساء الولايات الفيدرالية الخمس بشأن الإجراءات المرتبطة بالانتخابات، وإلغاء البرلمان قرار فرماجو (في أبريل/نيسان الماضي) تمديد ولايته لمدة عامين.

26 يونيو/حزيران 2021

ظهور خلافات سياسية بين فرماجو وروبلي حول تحقيق بشأن ملابسات اختفاء موظفة في وكالة المخابرات والأمن القومي الصومالية. وبعد شهرين أعلنت وكالة أنها اغتيلت على أيدي حركة "الشباب" المتمردة (مرتبطة بتنظيم "القاعدة").

7 أغسطس/آب 2021

فرماجو يُصدر مرسوماً رئاسياً يحظر على المؤسسات الحكومية توقيع أيّ اتفاقيات أو مذكّرات تفاهم تؤثر سلباً على السياسة والاقتصاد والأمن في البلاد.

وجاء المرسوم قبيل زيارة رسمية لوزيرة الخارجية الكينية، راشيل إمامو، إلى مقديشو، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين اللذين شهدت علاقتهما توتراً شديداً بسبب خلافات حول قضايا، أبرزها نزاع حدودي بحري، واتهام كينيا بالتدخل في شؤون الصومال الداخلية.

8 أغسطس/آب 2021

روبلي يعلن اعتراضه على المرسوم الرئاسي بشأن توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع جهات دولية.

6 سبتمبر/أيلول 2021

روبلي يقيل مدير وكالة المخابرات والأمن القومي، فهد ياسين حاج طاهر، بدعوى أنه انخرط في الشؤون السياسية، لا سيما الأمور الانتخابية، ولعدم كشفه عن مصير موظفة في الوكالة بعد اختفائها.

وعيّن روبلي العقيد بشير محمد جامع خلفاً للمدير المُقال.

9 سبتمبر/أيلول 2021

- فرماجو يُعيّن العقيد ياسين عبد الله محمد مديراً مؤقتاً لوكالة المخابرات.

- روبلي يعارض هذا التعيين، معتبراً إياه "محاولة يائسة لعرقلة كشف مصير الموظفة بقسم الأمن السيبراني في جهاز المخابرات، التي اختفت منذ يونيو/حزيران الماضي"، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء.

16 سبتمبر/أيلول 2021

فرماجو يقلّص صلاحيات رئيس الحكومة في التعيين والإقالة لحين انتهاء الانتخابات.

17 سبتمبر/أيلول 2021

روبلي يرفض تقليص صلاحياته في التعيين والإقالة، بموجب مرسوم رئاسي.

18 ديسمبر/كانون الأول 2021

روبلي يعزل 7 من أعضاء لجنة حلّ خلافات الانتخابات، بتهمة خرق لوائح اللجنة واختلاطهم بالعملية السياسية، بعد إعلانهم صحة فوز مدير وكالة المخابرات بالإنابة ياسين عبد الله (مقرب من فرماجو) بمقعد برلماني في ظلّ شكوك حول نزاهة انتخابه.

20 ديسمبر/كانون الأول 2021

قائد القوات البحرية الصومالية، عبد الحميد محمد، يتّهم روبلي بنهب أراضٍ تابعة للبحرية.

25 ديسمبر/كانون الأول 2021

لجنة الانتخابات تسحب الثقة من رئيسها، محمد حسن عرو (مقرب من فرماجو)، بتهمة تقصيره في أداء واجباته.

26 ديسمبر/كانون الأول 2021

- فرماجو يقول إن روبلي فشل في قيادة مهمة إجراء الانتخابات على أساس اتفاق 17 سبتمبر 2020 (بين الحكومة والولايات)، ويدعو إلى مؤتمر تشاوري لاختيار خلف له في قيادة هذه المهمة.

- روبلي ينفي فشله في مهمة إجراء الانتخابات، ويتهم فرماجو بعرقلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

- روبلي يجري تعديلا وزاريا بتبادل وزيري العدالة والدفاع لمنصبيهما بعد فتح الأخير تحقيقات حول تهم فساد.

27 ديسمبر/كانون الأول 2021

- فرماجو يقرر تعليق صلاحيات روبلي، لحين انتهاء تحقيقات بشأن اتهامه بالاستحواذ على أملاك للدولة.

- روبلي يتهم فرماجو بمحاولة السيطرة على مكتبه بالقوة، إثر انتشار قوات تابعة لقصر الرئاسة في محيط مكتب رئيس الحكومة، ويعتبر أن قرارات الرئيس "محاولة للانقلاب على نظام الدولة والدستور".

- الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تدعوان قادة الصومال إلى اتخاذ خطوات فورية لنزع فتيل التوترات في مقديشو، في ظل تصاعد الخلاف بين رئيسي البلاد والحكومة.