أصبحت الصحفية الأمريكية، المصرية الأصل، آية جلال، التي تعمل في قناة WFSB News، التي تبثّ في ولاية كونتيكيت، أول مذيعة أخبار محجبة في الولاية، بحسب تغريدة نشرتها على صفحتها في تويتر، وأثارت تفاعل الآلاف داخل الولايات المتحدة والعالم العربي.

وقالت آية في تغريدتها إنها "متحمسة" لهذا الإنجاز المهني والشخصي، قبل أن تنتشر تغريدتها بشكل كبير بين الإعلاميين والمتخصصين الأمريكيين، وإلى العالم.

وعملت آية مراسلة إخبارية للقناة قبل أن تظهر على شاشتها مذيعة هذه المرة، في يوم عيد الميلاد.

ونقلت موقع CT insider عن آية أنها كانت "خائفة من أن يتسبب حجابها بعدم قبولها كصحفية تظهر أمام الكاميرات"، مضيفة للموقع: "زملائي شجعوني، وبدأت في اكتساب الخبرة الصحفية اللازمة لهذا العمل".

وأضافت للموقع أنه "على مدى سنوات، رأيت كيف تُشوَّه صورة المسلمين في وسائل الإعلام"، مضيفة: "أعتقد أن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة وسوء الفهم حول المسلمين"، وأن "المسلمين جزء من نسيج هذا البلد، وخلال نشأتي، لم يكن هناك أشخاص يشبهونني في التليفزيون".

وأكدت جلال للموقع "أنها تلقّت دعماً كبيراً من المشاهدين والأصدقاء والعائلة والجمهور بعد ظهورها على الشاشة".

وتتبع قناة WFSB مجموعة CBS الإعلامية الأمريكية العملاقة، التي تدير محطات تلفازية تبث في عموم البلاد.

وشاركت آية في تغطيات إخبارية متعددة لصالح القناة التي تعمل فيها منذ سنوات، وتقول سيرتها الشخصية إنها مولودة في ولاية كونتيكيت وتربت فيها، وانضمت إلى فريق عمل القناة قبل 3 أعوام.

وعملت في القناة كصحفية وكمنتجة نشرات أيضا، وهي خريجة جامعة الولاية، وتحمل تخصصين في الصحافة والعلوم السياسية، وعملت مراسلة جامعية، قبل أن تتخرج حاصلة على جائزة في الإنجاز الأكاديمي من جامعتها.