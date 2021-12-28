سياسة
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"سابقة نوعية".. الإمارات تسجّل أول زواج مدني لزوج غير مسلم
استفاد زوجان كنديان من القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين في عاصمة الإمارات، وباتا أول زوجين يسجلان زواجهما المدني في الإمارات.
"سابقة نوعية".. الإمارات تسجّل أول زواج مدني لزوج غير مسلم
مطلع ديسمبر/كانون الأول، قررت الإمارات تغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد اعتبارا من عام 2022
28 ديسمبر 2021

سجّلت محكمة أبو ظبي للأحوال الشخصية أول زواج مدني لزوجين غير مسلمين في الإمارات، وفق ما نقلت الاثنين وكالة الأنباء الرسمية في البلد الخليجي.

واستفاد زوجان كنديان من القانون الجديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين في عاصمة الإمارات.

وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن "إتمام إجراءات عقد الزواج المدني لأول مرة في محاكم أبو ظبي، يُعدّ سابقة نوعية على مستوى المنطقة".

وسمحت الإمارات التي يقيم فيها نحو عشرة ملايين نسمة 90 في المئة منهم أجانب، بالمساكنة وخففت القيود المفروضة على الكحول وسهلت الحصول على تصاريح الإقامة.

وفي حين لا تعترف العديد من دول المنطقة بالزواج المدني على الإطلاق، فإن البعض الآخر يعترف به مثل الجزائر وتونس.

ومطلع ديسمبر/كانون الأول، قررت الإمارات تغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد اعتبارا من عام 2022، وتخصيص أسبوع عمل من أربعة أيام ونصف يوم. وهي الدولة الخليجية الوحيدة التي أقدمت على خطوة مماثلة.

بدورها، شرعت السعودية المجاورة في إصلاحات مثل رفع الحظر المفروض على قيادة المرأة للسيارة والسماح بالحفلات الموسيقية وغيرها من الأحداث المختلطة، رغم مواصلة قمعها الشديد للمعارضة.

وعلى غرار الإمارات، ترغب السعودية في تنويع اقتصادها المعتمد على النفط وتحويل عاصمتها الرياض إلى مركز دولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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