سياسة
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وفاة "أبو مرزوق".. الممثل السوري محمد الشماط يرحل عن 85 عاماً في أمريكا
توفي الممثل السوري محمد الشماط في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاماً، حسب ما نقلته نقابة الفنانين في سوريا الداعمة لنظام بشار الأسد.
وفاة "أبو مرزوق".. الممثل السوري محمد الشماط يرحل عن 85 عاماً في أمريكا
من أبرز أدوار محمد الشماط "أبو مرزوق" في مسلسل "باب الحارة" بأجزائه المختلفة / وسائل التواصل
28 ديسمبر 2021

قالت نقابة الفنانين في سوريا (داعمة للنظام السوري)، فرع دمشق، الثلاثاء، إن الممثل محمد الشماط توفي في الولايات المتحدة عن عمر ناهز 85 عاماً.

ونعاه عدد من الفنانين السوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي منهم تيم حسن وتولاي هارون وتماضر غانم ونديم شراباتي وسلاف فواخرجي.

وولد الشماط عام 1936 وبدأ مشواره من المسرح حيث كان من أوائل المنضمين للمسرح القومي ثم انتقل إلى التليفزيون ومنه إلى السينما.

وشارك الشماط في العديد من المسلسلات منها "حارة القصر" و"وادي المسك" و"طرابيش" و"مزاد علني" و"الخوالي" و"حارة خارج التغطية".

ومن أبرز أدواره "أبو رياح" في مسلسل "صح النوم" مع دريد لحام ونهاد قلعي وإخراج خلدون المالح و"أبو مرزوق" في مسلسل "باب الحارة" بأجزائه المختلفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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