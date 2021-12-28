نقلت عدد من المواقع الرياضية الإفريقيةتصريحات غريبة هدد فيها الرئيس الغيني المؤقت، العقيد مامادي دومبويا، منتخب بلاده المشارك في منافسات كأس أمم إفريقيا 2022 في الكاميرون، قائلاً للاعبي ومسؤولي المنتخب إن "عليهم الفوز بالكأس وإلا سيكون لزاماً عليهم إعادة الأموال التي أنفقت على المنتخب".

وزار الوفد الغيني المسافر إلى الكاميرون، بقيادة المدرب كابا دياوارا، الاثنين، قصر محمد الخامس في العاصمة كوناكري، وأجرى مراسم تسلم علم البلاد قبل الانطلاق لخوض منافسات الكان (كأس الامم الإفريقية)، غير أنه فوجئ بتصريح الرئيس العسكري شديد اللهجة.

وقال مامادي دومبويا: "إما الكأس وإما ستعيدون إلينا المال الذي سيُنفق عليكم".

وفي الوقت الذي لم يتسنّ فيه التأكد من دقة تصريح الرئيس، تساءل المتابعون عن مدى جدية تصريح الرئيس وعما إذا كان مازحاً فقط.

وينافس منتخب غينيا في المجموعة الثالثة إلى جانب السنغال المرشحة بقوة لنيل اللقب، إضافة إلى منتخبي مالاوي وزيمبابوي.

وشهدت غينيا انقلاباً عسكرياً أطاح بالرئيس ألفا كوندي في الخامس من سبتمبر/أيلول في خطوة أثارت الشجب والتنديد على نطاق واسع.

وأدى قائد الانقلاب العقيد مامادي دومبويا اليمين رئيساً مؤقتاً للبلاد في الأول من أكتوبر/تشرين الأول، ووعد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، دون تحديد موعد لها.