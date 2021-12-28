قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هدف بلاده دخول نادي الدول الاقتصادية العشر الأولى في العالم، وإن أنقرة باتت قريبة جداً من هذا الهدف أكثر من أي وقت مضى.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك".

وأوضح أردوغان أن العلم هو العمود الفقري للابتكار والتكنولوجيا والضمانة للسيادة السياسية لتركيا.

وأضاف أن من واجب الحكومة دعم العلماء الأتراك الذين يتمتعون بكفاءات عالية المستوى.

وتابع: "نواصل طريقنا في النهوض بكافة القطاعات الصناعية بغية أن نكون من الدول التي يشار إليها بالبنان".

وأشار إلى أن صادرات تركيا تجاوزت 221 مليار دولار مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، مبيناً أن الأيام التي ستحقق فيها أنقرة فائضاً في الحساب الجاري قريبة.

ولفت أردوغان إلى أن "هدفنا التركيز على الإنتاج ذي القيمة المضافة والسير نحو الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والنمو".