سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يكشف: تركيا ستغدو في نادي أكبر 10 اقتصادات في العالم قريباً
كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن هدف بلاده دخول نادي الدول الاقتصادية العشر الأولى في العالم، وأشار إلى أن أنقرة باتت قريبة جداً من هذا الهدف أكثر من أي وقت مضى.
أردوغان يكشف: تركيا ستغدو في نادي أكبر 10 اقتصادات في العالم قريباً
أردوغان: تركيا ستغدو في نادي أكبر 10 اقتصادات في العالم قريباً / AA
28 ديسمبر 2021

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن هدف بلاده دخول نادي الدول الاقتصادية العشر الأولى في العالم، وإن أنقرة باتت قريبة جداً من هذا الهدف أكثر من أي وقت مضى.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الثلاثاء، خلال مشاركته في حفل توزيع جوائز مؤسسة البحوث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك".

وأوضح أردوغان أن العلم هو العمود الفقري للابتكار والتكنولوجيا والضمانة للسيادة السياسية لتركيا.

وأضاف أن من واجب الحكومة دعم العلماء الأتراك الذين يتمتعون بكفاءات عالية المستوى.

وتابع: "نواصل طريقنا في النهوض بكافة القطاعات الصناعية بغية أن نكون من الدول التي يشار إليها بالبنان".

وأشار إلى أن صادرات تركيا تجاوزت 221 مليار دولار مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي، مبيناً أن الأيام التي ستحقق فيها أنقرة فائضاً في الحساب الجاري قريبة.

ولفت أردوغان إلى أن "هدفنا التركيز على الإنتاج ذي القيمة المضافة والسير نحو الاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير والنمو".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us