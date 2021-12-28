خفّضت محكمة استئناف سعودية الثلاثاء، حكم الحبس على الممثل السابق لحركة حماس لدى الرياض، محمد الخضري، من 15 عاماً إلى 3 أعوام.

جاء ذلك وفق بيان للجنة المعتقلين الأردنيين بالسعودية (غير حكومية).

وكانت المحكمة الجزائية بالسعودية قضت بحبس الخضري، في أغسطس/ آب الماضي، 15 عاماً، ضمن أحكام طالت 59 موقوفاً آخرين من الأردن وفلسطين، منذ فبراير/شباط 2019.

وقال البيان: "شرعت محكمة الاستئناف في السعودية في النظر في الأحكام الصادرة بحق 60 أردنياً وفلسطينياً يعملون على أراضيها بتهمة دعم المقاومة الفلسطينية".

وتابع: "خلال جلساتها المنعقدة على مدار أسابيع، رفعت بعض الأحكام من البراءة إلى عدة سنوات وبذات الوقت ثبتت الأحكام للغالبية".

وأكمل البيان: "كان أبرز قراراتها (المحكمة)، تخفيض مدة حكم ممثل حماس في السعودية من 15 عاماً إلى 6 أعوام مع وقف التنفيذ لثلاثة منها، لتصبح 3 أعوام".

واعتبر خضر مشايخ، رئيس اللجنة الأردنية، خلال حديث لوكالة الأناضول أن "تخفيض العقوبة عن الخضري مؤشر إيجابي، لما يحمله اسمه من رمزية للقضية".

وبيّن أن من المفترض أن تفرج السلطات السعودية عن الخضري الشهر القادم (يناير/كانون الثاني 2022)، إذ سيكون قد أكمل مدة 3 سنوات داخل السجن.

ومنذ بدء الحديث عن قضية هؤلاء الموقوفين، لم تصدر الرياض أي تعقيب بشأنها، وعادة ما تقول إن المحاكم المختصة تتعامل مع الموقوفين لديها، وإنهم "يتمتعون بكل حقوقهم التي كفلها لهم النظام".

ولم تصدر حماس، تعقيباً فورياً على ما ذكرته اللجنة الأردنية.