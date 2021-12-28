قالت هيئة الحدود الحكومية في أوكرانيا الثلاثاء، إن الولايات المتحدة ستموّل مشروعات من بينها توفير معدات للاستطلاع والمراقبة، من أجل تشديد السيطرة على حدود البلاد مع روسيا وروسيا البيضاء، وسط تصاعد مستمر مع موسكو.

وتتهم كييف موسكو بحشد عشرات الآلاف من الجنود بالقرب من حدودها استعداداً لهجوم محتمل، فيما تنفي روسيا التخطيط لشنّ أي هجوم وتتهم أوكرانيا والولايات المتحدة بانتهاج سلوك يزعزع الاستقرار، كما تسعى إلى الحصول على ضمانات أمنية تحول دون توسع حلف شمال الأطلسي شرقاً.

وقالت هيئة الحدود في بيان، إن "المشروعات، التي تصل قيمتها إلى 20 مليون دولار، تشمل شراء أنظمة تسجيل مقاطع مصورة وطائرات مسيرة، بالإضافة إلى معدات حماية شخصية لقوات حرس الحدود".

وتهدد واشنطن بفرض عقوبات على روسيا حال شنها هجوماً على أوكرانيا.

من جهتها، رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، ونفت وجود أي خطط "عدوانية" لديها تجاه أوكرانيا.