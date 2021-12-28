سياسة
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"صفقة ضخمة".. شركة تركية ستبني خطاً حديدياً بتنزانيا بقيمة 1.9 مليار دولار
أبرمت شركة "يابي مركزي" التركية اتفاقية مع تنزانيا لبناء المرحلة الثالثة من مشروع الخطّ الحديدي.
"صفقة ضخمة".. شركة تركية ستبني خطاً حديدياً بتنزانيا بقيمة 1.9 مليار دولار
من المرتقَب أن تبرم الشركة قريباً اتفاقية تنفيذ المرحلة الرابعة أيضاً.
28 ديسمبر 2021

أبرمت شركة "يابي مركزي" التركية اتفاقية لبناء المرحلة الثالثة من خطّ حديدي في تنزانيا، بقيمة 1.9 مليار دولار.

وأعلنت الشركة في بيان الثلاثاء، أنها سبق أن نفذت المرحلتين الأولى والثانية من مشروع الخطّ الحديدي الذي سيكون الأسرع في شرقي إفريقيا.

وأنجزت الشركة اتفاقية لتنفيذ المرحلة الثالثة من خط دار السلام-موانزا، وتشمل هذه المرحلة الخطّ الممتدّ من ماكوتوبورا إلى تابورا، ويبلغ طوله 358 كلم، و مدة التسليم 46 شهراً.

ونوه البيان بأن من المرتقب أن تبرم الشركة قريباً اتفاقية تنفيذ المرحلة الرابعة أيضاً.

من جانبه قال وكيل رئيس مجلس إدارة شركة "يابي مركزي للبناء" أردم أري أوغلو، إن إجمالي طول الخط الممتد من دار السلام إلى موانزا، يبلغ 705 كلم.

وأشار إلى أن نجاح الشركة في المرحلتين الأولى والثانية دفع المسؤولين التنزانيين إلى التعاقد معهم بشأن المرحلة الثالثة، لافتاً إلى أنه ستُبرَم قريباً اتفاقية بشأن المرحلة الرابعة الأخيرة التي تبلغ 167 كلم.

وأعرب عن سعادته بنجاحات الشركة وما تسهم به مثل هذه المشاريع الضخمة في تعزيز الاقتصاد الوطني عبر تحقيق إيرادات بالعملة الأجنبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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