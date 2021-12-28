سياسة
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رئيس الجزائر: نأمل عقد قمة "جامعة" موحدة للصف العربي
أعرب الرئيس الجزائري عن أمله أن تكون القمة العربية التي ستستضيفها بلاده العام المقبل "جامعة" و"موحدة للصف العربي".
رئيس الجزائر: نأمل عقد قمة "جامعة" موحدة للصف العربي
الرئيس الجزائري: نأمل  أن تكون القمة العربية التي ستستضيفها الجزائر العام المقبل "جامعة" و"موحدة للصف العربي" / AA
28 ديسمبر 2021

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الثلاثاء، إن بلاده تأمل أن تكون القمة العربية التي ستستضيفها بلاده العام المقبل "جامعة" و"موحدة للصف العربي".

كان تبون يتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزاوني عقب محادثات بينهما بمقرّ الرئاسة في العاصمة الجزائرية.

وأكد الرئيس الجزائري أن "الزيارة كانت سانحة لتبادل وجهات النظر حول مختلف المسائل التي تهمّ بلدينا ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وأوضح أن المحادثات تركزت خصوصاً على "الوضع في ليبيا والساحل بالإضافة إلى العمل العربي المشترك الذي حظي في محادثاتنا باهتمام خاصّ، لا سيما وأن الجزائر ستحتضن قريباً القمة العربية التي نأمل أن تكون قمة جامعة وموحدة للصف العربي".

وحسب الرئيس الجزائري فإنه "في ظل السياق الدولي المتأزم الذي تطبعه التهديدات والتحديات، تَطرَّقنا إلى أولوية توحيد جهودنا وتنسيق مواقفنا، وأود هنا أن أشير إلى تطابق وجهات النظر حول هذه القضايا وتوافق مواقفنا بشأنها".

من جهته قال الرئيس الموريتاني إن الزيارة كانت "فرصة للتداول حول القضايا الثنائية وأبرز القضايا الدولية والإقليمية التي تهمّ بلدينا".

وأوضح أن الزيارة "كانت مثمرة وبنَّاءة جدَّدنا خلالها عزمنا المشترك على مضاعفة الجهود للدفع بالتعاون بين بلدينا إلى مستويات أكثر تنوعاً خدمة لشعبينا ومغربنا العربي الكبير وأمتنا الإسلامية".

ووصل الرئيس الموريتاني مساء الاثنين إلى الجزائر في زيارة تستمر ثلاثة أيام لبحث التعاون وقضايا ذات اهتمام مشترَك حسب رئاستَي البلدين.

وأجرى الرئيس الجزائري الثلاثاء محادثات مع نظيره الموريتاني بمقر رئاسة الجمهورية تُوّجَت بإعلان توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم شملت قطاعات التعليم العالي والتكوين المهني والصحة والتشغيل والمؤسسات الاقتصادية المصغرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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