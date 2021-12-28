سياسة
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روسيا تكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على اللاذقية.. ماذا حدث؟
قالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات النظام السوري لم تتصدَّ للمقاتلتين الإسرائيليتين بسبب هبوط طائرة روسية في مطار حميميم وقت العملية.
روسيا تكشف تفاصيل الهجوم الإسرائيلي على اللاذقية.. ماذا حدث؟
الدفاع الروسية: قوات النظام السوري لم تتصدَّ للمقاتلتين الإسرائيليتين بسبب هبوط طائرة روسية في مطار حميميم / AA
28 ديسمبر 2021

كشفت وزارة الدفاع الروسية تفاصيل الهجوم الإسرائيلي الأخير على سوريا، مشيرة إلى أن قوات النظام السوري لم تتصدَّ للمقاتلتين الإسرائيليتين بسبب هبوط طائرة روسية في مطار حميميم وقت العملية.

وقال نائب مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية اللواء البحري أوليغ جورافليوف في بيان صدر عنه مساء الثلاثاء: "في يوم 28 ديسمبر/كانون الأول من الساعة 04:21 إلى الساعة 04:26 شنّت مقاتلتان تكتيكيتان للقوات الجوية الإسرائيلية من طراز F-16 من جهة البحر الأبيض المتوسط ودون عبور الحدود ضربة بـ4 صواريخ موجهة إلى منشآت في منطقة ميناء اللاذقية".

وأضاف جورافليوف: "أسفرت الضربة الإسرائيلية عن إلحاق أضرار مادية غير ملموسة بالبنية التحتية في الميناء".

وأوضح نائب مدير مركز المصالحة أن "قوات الدفاع الجوي التابعة للنظام السوري لم تدخل قتالاً جوياً لأنه كانت وقت الضربة في منطقة نيران منظومات الدفاع الجوي طائرة تابعة لقوات النقل العسكري للقوات الجوية الفضائية الروسية خلال عملية الهبوط في مطار حميميم".

وشدّد المسؤول العسكري الروسي على أن الهجوم الإسرائيلي لم يؤد إلى خسائر في صفوف قوات النظام السوري.

وسبق أن أفادت وكالة "سانا" التابعة للنظام نقلاً عن مصدر عسكري بأن الطيران الإسرائيلي نفّذ فجر اليوم "عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من عمق البحر المتوسط غرب مدينة اللاذقية، مستهدفاً ساحة الحاويات في الميناء التجاري في اللاذقية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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