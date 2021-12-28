سياسة
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تونس.. فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل السبسي
طلبت وزيرة العدل التونسية فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.
تونس.. فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل السبسي
توُفّي السبسي يوم 25 يوليو/تموز 2019 عن 93 عاماً في المستشفى العسكري بتونس العاصمة. / Getty Images
28 ديسمبر 2021

قال المتحدث الرسمي باسم محكمة الاستئناف في تونس الحبيب الطرخاني الثلاثاء، إن وزيرة العدل طلبت فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وأضاف أن وزيرة العدل تقدمت أمس الاثنين إلى الوكيل العامّ لدى محكمة الاستئناف في تونس، بطلب فتح تحقيق في وفاة الرئيس الراحل السبسي، طبقاً لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وتوُفّي السبسي يوم 25 يوليو/تموز 2019 عن 93 عاماً في المستشفى العسكري بتونس العاصمة.

وأبلغ الطرخاني وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء أن الوكيل العامّ لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة.

وينصّ الفصل 23 من قانون الإجراءات الجزائية على أنه "لكاتب الدولة للعدل أن يبلغ إلى الوكيل العام للجمهورية الجرائم التي يحصل له العلم بها، وأن يأذنه بإجراء التتبعات سواء بنفسه أو بواسطة من يكلفه، أو بأن يقدم للمحكمة المختصة الملحوظات الكتابية التي يرى كاتب الدولة للعدل من المناسب تقديمها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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