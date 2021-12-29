حدّثت شركة أمازون سماعتها الذكية "أليكسا" Alexa، بعد أن "تحدتها" طفلة تبلغ من العمر 10 سنوات، بوضع قطعة نقود معدنية على شوكتي شاحن كهربائي أُدخل نصفه في مقبس للكهرباء، ما يعني أن النصف الآخر سيكون مكشوفاً ويعرّض الطفلة لصدمة كهربائية.

وقالت السماعة الذكية: "قم بتوصيل شاحن الهاتف في منتصف المسافة تقريباً بمقبس الحائط، ثم المِس البنس بالشوكات المكشوفة".

الأمر الذي دفع أمازون لإصلاح الخطأ بمجرد علم الشركة به.

كان هذا النشاط الخطير المعروف باسم "تحدي البنس" The penny challenge، قد بدأ في الانتشار على موقع TikTok ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى منذ نحو عام. وهو تحدي توصيل المعادن بالكهرباء ويمكن أن يتسبب إدخال القطع المعدنية في مقابس الكهرباء في حدوث صدمات كهربائية وحرائق وأضرار أخرى.

من جانبها قالت أمازون لـBBC في بيان إنها حدّثت "أليكسا" لمنعها من التوصية بمثل هذا النشاط في المستقبل.

وقالت: "بمجرد علمنا بهذا الخطأ، اتخذنا إجراءً سريعاً لإصلاحه".