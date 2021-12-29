اعتقلت السلطات في هونغ كونغ، الأربعاء، ستة إعلاميين بتهمة "نشر مواد تحريضية".

وقالت الشرطة إن في حوزتها "مذكرة قضائية" لاعتقال ستة إعلاميين من موقع "ستاند نيوز" بتهمة "نشر مواد تحريضية"، وفق قانون يعود لحقبة الاستعمار البريطاني.

واعتقلت الشرطة رئيس التحرير السابق لـ"ستاند نيوز" تشونغ بوي ـ كوين وفتشت منزله، بحسب الموقع نفسه و"أسوشيتيد برس".

كما اعتقلت أربعة أعضاء سابقين في مجلس إدارة الموقع بينهم نجمة البوب دنيز هو، والمحامية والنائبة السابقة المؤيدة للديمقراطية مارغريت نغ، وكريستين فانغ، وتشاو تات ـ شي.

وأوضحت الشرطة أنه جرى نشر أكثر من 200 شرطي بعضهم بملابس مدنية لتفتيش مقر الموقع في منطقة كوون تونغ.

ونشر موقع "ستاند نيوز" على فيسبوك لقطات مصورة لرجال شرطة الأمن القومي وهم يقفون خارج باب مكتب رونسون تشان المسؤول في الموقع.

كما شوهد رئيس تحرير الموقع باتريك لام، خلال اقتياده إلى المبنى الذي يضم مكاتب الموقع وهو مكبل اليدين بالأصفاد.

يشار إلى أن قمع الصحافة المحلية ازداد في هونغ كونغ عقب الاحتجاجات الضخمة والعنيفة أحياناً المؤيدة للديمقراطية قبل عامين، وأيضاً بعد فرض قانون الأمن القومي الجديد.

يذكر أن "ستاند نيوز" هي ثاني وسيلة إعلامية في هونغ كونغ تستهدفها الشرطة بعد صحيفة "آبل دايلي" التي أغلقت في يونيو/حزيران الماضي، إثر تجميد السلطات أصولها بموجب قانون الأمن القومي الجديد الذي فرضته بكين لكبح المعارضة.

وانتقدت سلطات هونغ كونغ مراراً "ستاند نيوز"، حيث اتهمها مدير الأمن كريس تانغ في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بنشر تقارير "متحيزة ومشوهة ومشيطنة" عن أوضاع السجون.