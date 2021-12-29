سياسة
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تظاهرات وتسمم غذائي.. ما الذي يحدث بمصنع آبل في الهند؟
أعلنت مجموعة آبل الأمريكية العملاقة، الأربعاء، أنها وضعت مصنعاً هندياً تابعاً لمزوّدها الرئيسي في مرحلة تجريبية بعد سلسلة حالات تسمم غذائي وتظاهرات منددة بظروف العمل في الموقع.
تظاهرات وتسمم غذائي.. ما الذي يحدث بمصنع آبل في الهند؟
أصيبت نحو 250 امرأة يعملن في موقع لتصنيع هواتف آيفون في جنوب الهند بتسمم غذائي / Reuters
29 ديسمبر 2021

أعلنت مجموعة آبل الأمريكية العملاقة، الأربعاء، أنها وضعت مصنعاً هندياً تابعاً لمزودها الرئيسي في مرحلة تجريبية بعد سلسلة حالات تسمم غذائي وتظاهرات منددة بظروف العمل في الموقع.

وأصيبت نحو 250 امرأة يعملن في موقع لتصنيع هواتف آيفون تابع لمجموعة "فوكسكون" التايوانية العملاقة في ولاية تاميل نادو جنوب الهند، بتسمم غذائي في ديسمبر/كانون الأول الجاري ما استدعى إدخال 159 منهن المستشفى.

وأسفر ذلك عن تظاهرات منددة بظروف المعيشة في المساكن التابعة للمصنع في سريبيرومبودور قرب تشيناي والذي لا يزال مغلقاً منذ 18 ديسمبر/كانون الأول.

وقالت المجموعة الأمريكية العملاقة إنها وضعت المصنع في مرحلة تجريبية، مشيرة إلى أنها تعمل مع الشركة المزودة لاعتماد "سلسلة تدابير تصحيحية" سريعة.

ويعمل في هذا المصنع أكثر من 17 ألف شخص، وتُصنع فيه هواتف آيفون موجهة للسوق الهندية وللتصدير، إضافة إلى إكسسوارات.

وقالت "فوكسكون" المتعاقدة مع آبل إنها "آسفة حقاً للمشكلة التي يواجهها موظفونا"، مؤكدة اتخاذها "تدابير فورية لتحسين وضع المنشآت والخدمات" في المساكن التابعة لها.

ولفتت المجموعة التايوانية إلى أن الموظفين سيستمرون في الحصول على رواتبهم ريثما ينتهون من هذه التحسينات.

ولطالما واجهت آبل انتقادات بشأن طريقة التعامل مع الموظفين العاملين في مصانع الشركات المتعاقدة معها في الصين، خصوصاً إثر موجة حالات انتحار لعمال في مصنع "فوكسكون" في شنجن سنة 2010.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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