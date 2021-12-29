سياسة
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الرئيس اللبناني يحدّد موعد الانتخابات البرلمانية
وقّع الرئيس اللبناني ميشيل عون مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو/أيار المقبل للمقيمين في لبنان.
الرئيس اللبناني يحدّد موعد الانتخابات البرلمانية
مكتب الرئاسة اللبنانية: انتخاب أعضاء مجلس النواب سوف يجرى في 15 مايو/أيار المقبل / AP
29 ديسمبر 2021

حدّد الرئيس اللبناني ميشال عون الأربعاء، يوم 15 مايو/أيار المقبل موعداً لإجراء الانتخابات النيابية (البرلمانية).

وقال بيان أصدره مكتب الرئاسة، إنّ عون "وقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب أعضاء مجلس النواب في 15 مايو/أيار المقبل للمقيمين في لبنان، وفي 12 من ذات الشهر للموظفين المشاركين بالعملية الانتخابية، وفي 6 و8 مايو/أيار لغير المقيمين على الأراضي اللبنانية".

وفي 21 ديسمبر/كانون الأوّل الجاري أعلن رئيس المجلس الدستوري في لبنان القاضي طنوس مشلب، عدم التوصُّل إلى قرار حول الطعن المقدم من تكتُّل "لبنان القوي" الذي يرأسه جبران باسيل، بشأن التعديلات على قانون الانتخاب.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأوّل الماضي أقرّ البرلمان اللبناني قانوناً ينصّ على تبكير موعد الانتخابات النيابية إلى 27 مارس/آذار 2022 عوضاً عن 8 مايو/أيار من العام ذاته.

وتَقدَّم تكتُّل "لبنان القوي" بطعن أمام المجلس الدستوري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حول التعديلات التي أقرّها البرلمان، منها موعد الانتخابات التي قُرّبت من مايو/أيار إلى مارس/آذار واقتراع المغتربين.

ومن المتوقَّع أن تحتدم المنافسة في الانتخابات مع انتشار الغضب على نطاق واسع بسبب الانهيار الاقتصادي الذي أفقد العملة أكثر من 90 بالمئة من قيمتها منذ 2019 وتفاقم أوضاع الفقر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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