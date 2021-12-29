سياسة
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جدل في موريتانيا بشأن اعتبار الصلاة على النبي "مضيعة لوقت البرلمان"
أثارت دعوة رئيس البرلمان الموريتاني أحد النواب إلى الحد من الصلاة على النبي في أثناء جلسة للبرلمان لأن في ذلك "ضياعاً للوقت" جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.
جدل في موريتانيا بشأن اعتبار الصلاة على النبي "مضيعة لوقت البرلمان"
مقر البرلمان الموريتاني / AFP
29 ديسمبر 2021

وضح رئيس البرلمان الموريتاني الشيخ ولد بايه، في تغريدة له على تويتر، موقفه من مطالبته أحد نواب المعارضة إلى الحد من الصلاة على النبي في أثناء جلسة للبرلمان الثلاثاء.

وقال ولد بايه: "أنبّه إلى أنني تصرفت وفق ما يمليه عليّ الضمير كرئيس مؤتمَن على الوقت شرعاً وقانوناً، فإن فُهم منه منع الصلاة على الرسول عليه أفضلها وأزكاها فذلك ليس قصدي ولا يمكن أن يكون، وليس خبراً أنني ما افتتحت الجلسات إلا بالبسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم".

وأثارت مطالبته أحد نواب المعارضة بالحدّ من الصلاة على النبي في أثناء جلسة للبرلمان، جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان رئيس البرلمان قاطع النائب المعارض محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل في أثناء مداخلته في جلسة مناقشة مشروع موازنة الدولة للعام 2022، وقال له :"ادعوك إلى عدم تكرار الصلاة على الرسول والاكتفاء بها مرة واحدة لأن فيها ضياعاً للوقت".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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