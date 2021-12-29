سياسة
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حزب العدالة والتنمية التركي ينتقد ممارسات اليونان ضد المهاجرين
قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي إن عمليات دفع قوارب المهاجرين التي تنفّذها اليونان والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، هي محاولة مباشرة لدفعهم إلى الموت.
حزب العدالة والتنمية التركي ينتقد ممارسات اليونان ضد المهاجرين
عمر جليك: عمليات دفع قوارب المهاجرين التي تنفّذها اليونان هي محاولة مباشرة لدفعهم إلى الموت / AA
29 ديسمبر 2021

انتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك، العنف الذي تمارسه اليونان في البحر المتوسط ضد طالبي اللجوء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، بالتزامن مع انعقاد اجتماع برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهيئة القرار والتنفيذ المركزي للحزب الحاكم في مقره بالعاصمة أنقرة.

وأكّد جليك أن عمليات دفع قوارب المهاجرين التي تنفّذها اليونان والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، هي محاولة مباشرة لدفعهم إلى الموت.

وأضاف: "نرى كيف أن أولئك الذين يتشدقون بالديمقراطية وحقوق الإنسان، يُغرِقون ديمقراطيتهم بقوارب صغيرة في مياه البحر".

وحول تطبيع العلاقات التركية الأرمينية، قال جليك إن هذه العملية لا يمكن أن تتحقق إلا بتخلي يريفان عن سياستها العدوانية والاحتلالية ضد باكو.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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