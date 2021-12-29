انتقد المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا عمر جليك، العنف الذي تمارسه اليونان في البحر المتوسط ضد طالبي اللجوء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأربعاء، بالتزامن مع انعقاد اجتماع برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لهيئة القرار والتنفيذ المركزي للحزب الحاكم في مقره بالعاصمة أنقرة.

وأكّد جليك أن عمليات دفع قوارب المهاجرين التي تنفّذها اليونان والوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، هي محاولة مباشرة لدفعهم إلى الموت.

وأضاف: "نرى كيف أن أولئك الذين يتشدقون بالديمقراطية وحقوق الإنسان، يُغرِقون ديمقراطيتهم بقوارب صغيرة في مياه البحر".

وحول تطبيع العلاقات التركية الأرمينية، قال جليك إن هذه العملية لا يمكن أن تتحقق إلا بتخلي يريفان عن سياستها العدوانية والاحتلالية ضد باكو.