سياسة
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وزير الصحة التركي يتلقى لقاح توركوفاك ويعلن توافره للمواطنين بدءاً من غد
صرّح فخر الدين قوجة بأنّ لقاح توركوفاك المحلي التركي سيصبح متوافراً في المدن الطبية التركية اعتباراً من الخميس.
وزير الصحة التركي يتلقى لقاح توركوفاك ويعلن توافره للمواطنين بدءاً من غد
تَلقَّى وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اللقاح التركي توركوفاك الأربعاء، كجرعة تعزيزية بأحد مستشفيات العاصمة التركية أنقرة / AA
29 ديسمبر 2021

صرّح وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأنّ لقاح توركوفاك المحلي سيصبح متوافراً بالمدن الطبية التركية اعتباراً من الخميس.

جاء ذلك عقب تلقّي قوجة اللقاح التركي الأربعاء، كجرعة تعزيزية بأحد مستشفيات العاصمة التركية أنقرة.

وحذّر من سرعة انتشار متحوّر أوميكرون عن فيروس كورونا، قائلاً: "لهذا أوصي جميع المواطنين الأتراك بسرعة تلقّي لقاح توركوفاك (...)، الذي سيصبح متوافراً بالمدن الطبية التركية اعتباراً من غد الخميس".

ولفت الوزير التركي إلى أنّ "توركوفاك، الذي طورّه علماؤنا الأتراك، هو أول لقاح محلي يصل إلى مرحلة الإنتاج، وذلك بعد 50 عاماً من تطويرهم لقاحاً بمرحلة الخلايا".

وشدّد قوجة على أنّ نجاح لقاح توركوفاك "نجاح لأمتنا جمعاء".

وفي 27 أغسطس/آب الماضي بدأت جامعة أرجييس التركية بولاية قيصري (وسط)، اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها "توركوفاك" على المتطوعين.

وفي 9 سبتمبر/أيلول الماضي أعلن قوجة وصول بلاده إلى المرحلة التي يمكنها التقدُّم للحصول على موافقة للاستخدام الطارئ للقاح توركوفاك المحلي.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأوّل الجاري، زفّ وزير الصحة التركي بشرى حصول لقاح توركوفاك على رخصة الاستخدام الطارئ، قائلاً إنّ بلاده "أصبحت إحدى الدول الـ9 المنتجة للقاحات المضادة لكورونا".

مصدر:TRT عربي
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