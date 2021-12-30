سياسة
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صور | متجهة إلى الخليج.. ضبط 9 ملايين قرص مخدّر في شحنة برتقال بمرفأ بيروت
ضبطت السلطات اللبنانية تسعة ملايين قرص من مادة الكبتاغون المخدرة في شحنة برتقال بمرفأ بيروت، لتحبط بذلك محاولة لتهريبها إلى الخليج العربي.
صور | متجهة إلى الخليج.. ضبط 9 ملايين قرص مخدّر في شحنة برتقال بمرفأ بيروت
ضبط تسعة ملايين حبة كبتاغون مخبأة في شحنة برتقال بمرفأ بيروت / AFP
30 ديسمبر 2021

ذكرت وسائل إعلام أن السلطات اللبنانية ضبطت الأربعاء تسعة ملايين قرص من مادة الكبتاغون المخدّرة في شحنة برتقال بمرفأ بيروت، لتحبط بذلك محاولة لتهريبها إلى الخليج.

والكبتاغون، وهو خليط من الأمفيتامينات، أحد أكثر أنواع المخدرات انتشاراً بين الشباب الأثرياء في الشرق الأوسط.

وقال وزير الداخلية بسام مولوي في أثناء تفقُّد الشحنة في بيروت: "نودّ إيصال رسالة إلى العالم العربي عن جدّيتنا وعملنا لمنع الشرّ عن أشقائنا العرب".

وفي أكتوبر/تشرين الأول طردت السعودية والكويت والبحرين دبلوماسيين لبنانيين واستدعت سفراءها من بيروت، في أعقاب انتقادات وجّهها وزير الإعلام المستقيل جورج قرداحي بشأن الحرب في اليمن.

كما حظرت الرياض الواردات كافةً من لبنان، وسحبت الإمارات مبعوثيها أيضاً.

وخلال اجتماعهم هذا الشهر، دعا زعماء دول مجلس التعاون الخليجي لبنان إلى تشديد الرقابة على الحدود واتخاذ إجراءات لردع مهربي المخدرات عبر الصادرات إلى السعودية وغيرها من دول الخليج.

وقالت شرطة دبي الأسبوع الماضي إنها ضبطت ما قيمته نحو 15.8 مليون دولار من أقراص الكبتاغون المخبأة في شحنة ليمون، وألقت القبض على أربعة مشتبه بهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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