سياسة
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أقار: نتابع تطوّرات البلقان من كثب وسنواصل دعم كوسوفو والبوسنة
أكّد خلوصي أقار أنّ بلاده ستبذل ما بوسعها للإسهام في قضايا الأمن والدفاع بمنطقة البلقان.
أقار: نتابع تطوّرات البلقان من كثب وسنواصل دعم كوسوفو والبوسنة
أقار: راحة وأمن واستقرار أشقائنا وأصدقائنا في منطقة البلقان تفرحنا، وخلاف ذلك يحزننا / AA
29 ديسمبر 2021

أكّد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أنّ بلاده تتابع من كثب التطورات في منطقة البلقان، لا سيّما في البوسنة والهرسك وكوسوفو.

جاء ذلك في كلمة له خلال تفقُّده القوات التركية العاملة ضمن قوة حفظ السلام في مدينة بريزرن، ضمن زيارة رسمية يُجرِيها لكوسوفو.

وأفاد أقار بأنّ بلاده ستواصل الوقوف إلى جانب كوسوفو، وستبذل ما بوسعها للإسهام في قضايا الأمن والدفاع.

وأضاف أن "راحة وأمن واستقرار أشقائنا وأصدقائنا هنا (في منطقة البلقان) تفرحنا، وخلاف ذلك يحزننا".

وأشار إلى أنّ الجيش التركي إضافةً إلى مهامِّه في حلف شمال الأطلسي (ناتو) والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية "AGİT"، حاضر في عديد من الدول الشقيقة والصديقة في إطار العلاقات الثنائية.

وفي ختام جولته زار أقار القنصلية التركية في بريزرن، ثم تجوّل وسط المدينة حيث حظي باستقبال كبير من المواطنين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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