سياسة
2 دقيقة قراءة
إصابات جديدة بكورونا في برشلونة وريال مدريد
وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف نادي برشلونة إلى 7، فيما أعلن نادي ريال مدريد متصدر الدوري "لا ليغا" ظهور أربع حالات عدوى بفيروس كورونا في صفوف لاعبيه.
إصابات جديدة بكورونا في برشلونة وريال مدريد
نادي برشلونة أعلن ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين صفوفه إلى سبع / AA
29 ديسمبر 2021

أعلن نادي برشلونة الإسباني الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين صفوفه إلى سبع، بعد أن جاءت نتائج ثلاثة لاعبين إيجابية الأربعاء.

وقال برشلونة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "جاءت تحاليل الثلاثي صامويل أومتيتي وجافي وعثمان ديمبلي بشأن فيروس كورونا، إيجابية".

وأضاف البيان: "الثلاثي يتمتع بصحة جيدة وخضع للعزل المنزلي، وأبلغ النادي الجهات المختصة".

وسبق أن كشف النادي الكتالوني عن إصابة الرباعي داني ألفيس وكليمينت لينغليت وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي، بعدوى الفيروس.

في سياق متصل، أعلن ريال مدريد متصدر الدوري "لا ليغا"، ظهور أربع حالات عدوى بفيروس كورونا في صفوف لاعبيه.

وقال الريال عبر معرفاته الرسمية: "يعلن النادي إصابة تيبو كورتوا وفيدي فالفيردي وإدواردو كامافينغا وفينيسيوس جونيور بفيروس كورونا المستجد".

يُذكر أن فيروس كورونا ضرب ريال مدريد الأسبوع الفائت وتسبب في إصابة لوكا مودريتش، وديفيد ألابا، وماركو أسينسيو، وغاريث بيل، وأندري لونين، ورودريغو جويس، ومارسيلو، وإيسكو، بالإضافة إلى مساعد المدرب ديفيد أنشي لوتي.

ودفعت الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا، وزارة الصحة الإسبانية إلى مناقشة إمكانية خفض نسبة الحضور الجماهيري في الملاعب، وفقاً لما ذكره عديد من التقارير المحلية.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن وزارة الصحة اقترحت خفض سعة الحضور في الملاعب المفتوحة إلى 75%، بالإضافة إلى 50% في الملاعب المغلقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يعود إلى انتشار الإصابات بمتغير أوميكرون خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us