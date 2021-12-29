أعلن نادي برشلونة الإسباني الأربعاء، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين صفوفه إلى سبع، بعد أن جاءت نتائج ثلاثة لاعبين إيجابية الأربعاء.

وقال برشلونة في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر: "جاءت تحاليل الثلاثي صامويل أومتيتي وجافي وعثمان ديمبلي بشأن فيروس كورونا، إيجابية".

وأضاف البيان: "الثلاثي يتمتع بصحة جيدة وخضع للعزل المنزلي، وأبلغ النادي الجهات المختصة".

وسبق أن كشف النادي الكتالوني عن إصابة الرباعي داني ألفيس وكليمينت لينغليت وجوردي ألبا وأليخاندرو بالدي، بعدوى الفيروس.

في سياق متصل، أعلن ريال مدريد متصدر الدوري "لا ليغا"، ظهور أربع حالات عدوى بفيروس كورونا في صفوف لاعبيه.

وقال الريال عبر معرفاته الرسمية: "يعلن النادي إصابة تيبو كورتوا وفيدي فالفيردي وإدواردو كامافينغا وفينيسيوس جونيور بفيروس كورونا المستجد".

يُذكر أن فيروس كورونا ضرب ريال مدريد الأسبوع الفائت وتسبب في إصابة لوكا مودريتش، وديفيد ألابا، وماركو أسينسيو، وغاريث بيل، وأندري لونين، ورودريغو جويس، ومارسيلو، وإيسكو، بالإضافة إلى مساعد المدرب ديفيد أنشي لوتي.

ودفعت الإصابات المرتفعة بفيروس كورونا، وزارة الصحة الإسبانية إلى مناقشة إمكانية خفض نسبة الحضور الجماهيري في الملاعب، وفقاً لما ذكره عديد من التقارير المحلية.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن وزارة الصحة اقترحت خفض سعة الحضور في الملاعب المفتوحة إلى 75%، بالإضافة إلى 50% في الملاعب المغلقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا يعود إلى انتشار الإصابات بمتغير أوميكرون خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري.