سياسة
3 دقيقة قراءة
شاهد | متحف افتراضي فلسطيني يعرض مواد أثرية من العصر الحجري حتى 1948
أطلقت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية المتحف الافتراضي الأول على منصتها الإلكترونية، الذي يضمّ عرضاً لمجموعة من الموادّ الأثرية الّتي تمثّل التطوُّر الحضاري في الأراضي الفلسطينية.
شاهد | متحف افتراضي فلسطيني يعرض مواد أثرية من العصر الحجري حتى 1948
يُعتبر المتحف الافتراضي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار الفلسطينية الأول من نوعه
29 ديسمبر 2021

أطلقت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية الأربعاء، المتحف الافتراضي الأول على منصتها الإلكترونية، الذي يضم في مرحلته الأولى عرضاً لمجموعة مختارة من المواد الأثرية الّتي تمثّل التطوّر الحضاري في الأراضي الفلسطينية بدءاً من العصر الحجري ما بين عامَي 8500 و4500 قبل الميلاد، ووصولاً إلى فترة الانتداب البريطاني عام 1948.

وقال حمدان طه أستاذ علم الآثار لوكالة رويترز، إنّ "المتحف الافتراضي نوع جديد من المتاحف بدأ يأخذ دوره في العالم خصوصاً في مجال التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، وأيضاً في الترويج السياحي والثقافي للمواقع الّتي يمكن للإنسان أن يصل إليها".

وعمل طه على كتابة نصّ الحقب التاريخية الّتي يتناولها المتحف الافتراضي وإعداد الشرح حول الموادّ الأثرية المعروضة بطريقة التصوير ثلاثي الأبعاد مع تسجيل صوتي لهذا الشرح.

وقال إنّ "فكرة المشروع وُلِدَت في إطار علاقة عمل وتعاون بين وزارة السياحة والآثار واليونسكو (منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة) ودولة السويد ومؤسسات أخرى".

وأردف طه: "التجربة أولية يمكن تطويرها في جوانب مختلفة من التاريخ الحضاري إلى التاريخ الثقافي، إضافةً إلى كونها أداة تعليمية يمكن استخدامها للترويج السياحي لكل أنحاء العالم باستخدام هذه التقنيات البسيطة وباستخدام التطبيقات على الهاتف".

وذكر طه أنّ "الموادّ المعروضة في هذه المرحلة محدودة، وهي 40 قطعة ممثّلة لفترات تاريخية مختلفة، وهذا المشروع قابل للتطوير والإضافة".

ويقدّم المتحف عند عرضه الحقبة التاريخية صورة عالية الدقة لقطع أثرية وأوانٍ استُخدمت في الحياة اليومية عُثر عليها في مواقع مختلفة من فلسطين.

وأوضح القائمون على المتحف الافتراضي أنّه صُمّم تطبيق يمكن تحميله على الهواتف النقالة مع إمكانيات متعدّدة حول مشاهدة القطع الأثرية من أبعادها كافة والاستماع وقراءة شرح صوتي عن استخداماتها.

وقال جهاد ياسين مدير عامّ المتاحف في وزارة السياحة والآثار: "سنعمل خلال الفترة القادمة على إضافة مجموعة من المواقع السياحة المختارة التي تمثّل الحضارات التي مرّت على فلسطين".

وأضاف: "سنعمل أن يكون المتحف الافتراضي بأكثر من لغة لنصل إلى أكبر عدد من الناس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us