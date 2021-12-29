أكّد وزير الإعلام والإذاعة الباكستاني شودري فاواد حسين الخميس، ضرورة تعزيز التعاون الإعلامي بين باكستان وماليزيا وتركيا.

وتَطرَّق حسين في تصريحات أدلى بها لوكالة الأناضول، إلى القناة التليفزيونية المشتركة المزمع تأسيسها بين البلدان الثلاثة.

وأعرب عن أمله في أن تبدأ أعمال تشكيل إطار المنصة الرقمية في غضون 3 أشهر، لتحويلها لاحقاً إلى قناة تليفزيونية.

في سياق متّصل أشار حسين إلى إنتاج باكستان وتركيا مسلسلات مشتركة، واصفاً ذلك بالتطوّر الرائع، مؤكّداً في الوقت نفسه ضرورة إشراك ماليزيا في هذه المشاريع.

كما لفت الوزير الباكستاني إلى التأثير الكبير للأتراك في المنطقة، مُضيفاً: "التاريخ التركي غني جداً، ونحن كمسلمين نشعر بأنّنا جزء منه، والمسلمون في شبه القارة الهندية لهم روابط خاصة جدّاً مع الأتراك".

وفي سبتمبر/أيلول 2019 أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أنّ الدول الثلاث ستنشئ قناةً باللغة الإنجليزية لمكافحة التحدّيات الّتي تمثّلها الإسلاموفوبيا وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الدين الإسلامي.