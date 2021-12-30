سياسة
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وزير صيني: الاتحاد الأوروبي لديه "انفصام إدراكي" في دبلوماسيته مع الصين
قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي إن أوروبا لديها "انفصام إدراكي" في سياستها تجاه الصين، إذ تسعى لأن تكون شريكاً لها من جانب وتراها خصماً من جانب آخر. ويتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً أكثر لينا تجاه الصين من الولايات المتحدة.
وزير صيني: الاتحاد الأوروبي لديه "انفصام إدراكي" في دبلوماسيته مع الصين
ساءت العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي هذا العام بعد تجميد اتفاق استثماري وسط عقوبات متبادلة / AA
30 ديسمبر 2021

قال عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في مقابلة نشرتها وسائل الإعلام الخميس إن أوروبا لديها "انفصام إدراكي" في سياستها تجاه الصين، إذ تسعى لأن تكون شريكاً لها وفي الوقت ذاته تراها خصماً.

وساءت العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي هذا العام بعد تجميد اتفاق استثماري وسط عقوبات متبادلة. كما سحبت ليتوانيا عضو الاتحاد دبلوماسييها من بكين خلال خلاف على وضع تايوان.

ووقف البرلمان الأوروبي هذا العام التصديق على اتفاق استثمار مع الصين إلى أن ترفع العقوبات على سياسيين من الاتحاد الأوروبي.

وجاءت العقوبات الصينية رداً على أخرى فرضها الغرب على مسؤولين من الصين اتهمهم باحتجاز أعداد كبيرة من أبناء الأويغور المسلمين غرب الصين.

وقال وانغ إن وضع حواجز أمام اتفاق الاستثمار سوف "يضر في النهاية بمصالح الشعوب الأوروبية على المدى البعيد".

وأضاف: "يبدو أنه يوجد نوع من ‘الانفصام الإدراكي‘ في سياسة أوروبا تجاه الصين. من الصعب تصور أنها أرست شراكة استراتيجية شاملة مع الصين من جانب، وأنها تعتبرها خصماً مؤسسياً من جانب آخر".

ويتخذ الاتحاد الأوروبي موقفاً تجاه الصين، وهي واحدة من أهم شركائه التجاريين، أكثر ليناً من الولايات المتحدة. لكنه أبدى قلقاً إزاء سجلها في مجال حقوق الإنسان وتصرفاتها في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي ومضيق تايوان.

وهذا الشهر قال مسؤولون من الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة إن موقف الجانبين تجاه الصين يزداد "تقارباً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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