سياسة
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اتهام 9 قادة عسكريين صرب بقتل قرابة 100 مسلم خلال حرب البوسنة
الادعاء في جرائم حرب البوسنة يتهم تسعة من القادة العسكريين الصرب بقتل قرابة 100 من مسلمي البوسنة، بينهم تسع عائلات كاملة، خلال الحرب التي وقعت بين عام 1992 و1995. ووفق بيان المدعي العام عُثر على سبع عائلات كانت بين من قتلوا في صيف 1992.
اتهام 9 قادة عسكريين صرب بقتل قرابة 100 مسلم خلال حرب البوسنة
لا تزال البوسنة تبحث عن مفقودين كما تسعى لتطبيق العدالة على مرتكبي الجرائم خلال الحرب / AA
30 ديسمبر 2021

وجَّه ممثل الادعاء في جرائم حرب البوسنة الاتهام إلى تسعة قادة عسكريين من صرب البوسنة بقتل قرابة 100 من مسلمي البوسنة، بينهم تسع عائلات كاملة، خلال الحرب التي وقعت بين عام 1992 و1995.

ووفق بيان صادر مكتب المدعي العام البوسني الأربعاء وجهت اتهامات إلى الرجال التسعة، وهم أعضاء وقادة عسكريون سابقون بجيش صرب البوسنة وقت الحرب، بقتل مدنيين مسلمين، ومنهم عشرات من النساء والأطفال وكبار السن.

ورغم مرور 26 عاماً على الحرب التي دارت رحاها بين الصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك وبين مسلمي البوسنة، لا تزال البوسنة تبحث عن مفقودين كما تسعى لتطبيق العدالة على مرتكبي الجرائم خلال الحرب.

ووفق بيان المدعي العام عثر على سبع عائلات كانت بين من قتلوا في صيف 1992. كما عثر على رفات 49 شخصاً بينما لا يزال 47 في عداد المفقودين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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