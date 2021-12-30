وجَّه ممثل الادعاء في جرائم حرب البوسنة الاتهام إلى تسعة قادة عسكريين من صرب البوسنة بقتل قرابة 100 من مسلمي البوسنة، بينهم تسع عائلات كاملة، خلال الحرب التي وقعت بين عام 1992 و1995.

ووفق بيان صادر مكتب المدعي العام البوسني الأربعاء وجهت اتهامات إلى الرجال التسعة، وهم أعضاء وقادة عسكريون سابقون بجيش صرب البوسنة وقت الحرب، بقتل مدنيين مسلمين، ومنهم عشرات من النساء والأطفال وكبار السن.

ورغم مرور 26 عاماً على الحرب التي دارت رحاها بين الصرب الأرثوذكس والكروات الكاثوليك وبين مسلمي البوسنة، لا تزال البوسنة تبحث عن مفقودين كما تسعى لتطبيق العدالة على مرتكبي الجرائم خلال الحرب.

ووفق بيان المدعي العام عثر على سبع عائلات كانت بين من قتلوا في صيف 1992. كما عثر على رفات 49 شخصاً بينما لا يزال 47 في عداد المفقودين.