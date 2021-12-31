يوجد عدد قليل فقط، 10 على وجه الدقة، يمتلكون حالياً 100 مليار دولار أو أكثر في صافي الثروة. العديد من هؤلاء المليارديرات هم من مؤسسي شركات التكنولوجيا، ومعظم ثرواتهم مغلفة في أسهم الشركات التي بدأوها، لذلك هم لا يدفعون ضرائب عليها كونها ما زالت مكاسب غير محققة، لأنهم لم يبيعو أي أسهم منها بعد.

ولهذا السبب، فإن صافي ثروتهم يمكن أن يتقلب كثيراً من عام إلى آخر بالتزامن مع تحرك أسعار الأسهم هبوطاً أو صعوداً. فعلى سبيل المثال، شهدت ثروة إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتي "تسلا" و"سبيس أكس" وأغنى شخص في العالم، زيادة في صافي ثروته بمقدار 122 مليار دولار منذ عام حتى تاريخه (اعتباراً من 8 ديسمبر/كانون الأول 2021)، فيما يعود الفضل في جزء كبير منها إلى الزيادة في أسهم "تسلا" (إذ يملك 23% من الشركة)، التي ارتفعت بمقدار 46% منذ بداية العام الجاري.

إليكم في هذا التقرير الأشخاص العشرة الأغنى في العالم اعتباراً من 30 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ومقدار ثروتهم (وقت كتابة هذا التقرير) وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.

1- إيلون ماسك

صافي الثروة: 277 مليار دولار.

العمر: 50 سنة.

مكان الإقامة: الولايات المتحدة.

التخصص: التكنولوجيا، الفضاء، التصنيع.

اشتهر ماسك من خلال تأسيس شركات نوعية مثل "تسلا" لإنتاج السيارات الكهربائية، و"سبيس أكس" المعنية بنقل الأقمار الاصطناعية وروائد الفضاء إلى الفضاء الخارجي، بالإضافة لشركة "نيورالينك" المختصة بتصنيع رقائق إلكترونية لزراعتها أدمغة البشر من أجل تحسين قدراتهم، وغيرها من الشركات التي تهتم بالنقل والطاقة الشمسية والترفيه.

2- جيف بيزوس

صافي الثروة: 195 مليار دولار.

العمر: 57 سنة.

مكان الإقامة: الولايات المتحدة.

التخصص: التكنولوجيا.

انتقل بيزوس من إدارة موقع إلكتروني بسيط للتجارة الإلكترونية في مرآبه في عام 1994، إلى أن أصبح ثاني أغنى أغنياء العالم في عام 2021. يُذكر أن مؤسس موقع "أمازون" للتجارة الإلكترونية كان يهيمن على لائحة أغنى رجال العالم منذ فترة حتى الآن. ولدى بيزوس أيضاً مشاريع فضائية وتكنولوجية وإعلامية مختلفة، لكن حاله مختلف عن ماسك كونه لا يحب الاستعراض كثيراً.

3- برنارد أرنو

صافي الثروة: 176 مليار دولار.

العمر: 72 سنة.

مكان الإقامة: فرنسا.

التخصص: البضائع الفاخرة.

لا يزال برنار أرنو يحافظ على المرتبة الثالثة من خلال علامته التجارية الفاخرة مثل " لويس فويتون" و"ديور" و" سيفورا" وغيرها الكثير.

4- بيل غيتس

صافي الثروة: 139 مليار دولار.

العمر: 66 سنة.

مكان الإقامة: الولايات المتحدة.

التخصص: التكنولوجيا.

يملك بيل غيتس مايكروسوفت، أكبر شركة برمجيات في العالم، وإلى جانب البرامج تُنتج الشركة أجهزة الكمبيوتر وتنشر الكتب فضلاً عن بيع أنظمة ألعاب الفيديو والأجهزة الطرفية المرتبطة بها. ويرأس بيل غيتس أكبر مؤسسة خيرية خاصة في العالم، مؤسسة بيل وميليندا غيتس، والتي تبرع لها حتى اليوم بقرابة 35.8 مليار دولار من أسهم مايكروسوفت.

5- لاري بايج

صافي الثروة: 130 مليار دولار.

العمر: 48 سنة.

مكان الإقامة: الولايات المتحدة.

التخصص: التكنولوجيا.

يعرف بايج في عالم التكنولوجيا والأعمال كونه أحد مؤسسي شركة "غوغل" (Alphabet الآن) في عام 1998 رفقة زميله في الدراسة سيرجي برين. بعد تنحيه عن منصبه الإداري في الشركة نهاية عام 2019، عزز استثماراته في شركة استكشاف الفضاء (Planetary Resources)، كما ويمول بايج أيضاً شركتين ناشئتين تعملان على تطوير سيارات طائرة هما: (Kitty Hawk) و(Opener).

6- مارك زوكربيرغ

صافي الثروة: 128 مليار دولار.

العمر: 37 سنة.

مكان الإقامة: الولايات المتحدة.

التخصص: التكنولوجيا.

في عمر الـ19 فقط، أسس زوكربيرغ فيسبوك أثناء دراسته بجامعة هارفارد في عام 2004. ويعد فيسبوك اليوم أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم، ويملك تحت مظلته كلاً من "واتس آب" و"انستغرام" وغيرها الكثير، وغيرت الشركة اسمها مؤخراً ليصبح "ميتا" استعداداً لدخول عصر العالم الافتراضي "ميتافيرس"، الذي يتوقع له أن يكون جيل الإنترنت الجديد.

7- سيرجي برين

صافي الثروة: 125 مليار دولار.

العمر: 48 سنة.

مكان الإقامة: الولايات المتحدة.

التخصص: التكنولوجيا.

سيرجي برين هو المؤسس المشارك لشركة "غوغل" رفقة زميله الذي يحل خامساً في قائمة التصنيف، لاري بايج. في نهاية عام 2019، تنحى برين عن منصبه كرئيس لشركة (Alphabet)، لكنه ظل مساهماً متحكماً وعضواً في مجلس الإدارة.

8- ستيف بالمر

صافي الثروة: 122 مليار دولار.

العمر: 65 سنة.

مكان الإقامة: الولايات المتحدة.

التخصص: التكنولوجيا.

يملك بالمر ما يقدر بـ4% من أسهم شركة "مايكروسوفت"، ما يجعله أكبر مساهم فردي في شركة التكنولوجيا. في عام 2014، بعد فترة وجيزة من تنحيه عن منصب الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت"، اشترى بالمر فريق "لوس أنجلوس كليبرز" لكرة السلة مقابل ملياري دولار.

9- وارن بافيت

صافي الثروة: 109 مليار دولار.

العمر: 91 سنة.

مكان الإقامة: الولايات المتحدة.

التخصص: استثمارات متنوعة.

يعتبر وارن بافيت من أنجح المستثمرين حيث يدير مجموعة "بيركشاير هاثاواي" التي تملك أكثر من 60 شركة. اشترى بافيت أول سهم له في سن الحادية عشرة وبدأ في إيداع الضرائب في سن الرابعة عشر. حقق بافيت غالبية ثروته من خلال شراء أسهم في شركات ذات عمليات تجارية سهلة الفهم، ففي حين أن العديد من المستثمرين كانوا يهجمون على شركات التكنولوجيا اختار بافيت نهجاً أكثر حذراً حيث اشترى فقط من الشركات الراسخة التي يسهل فهمها، مثل "آي بي إم" و"أبل". تعهد بافيت بالتبرع بأكثر من 99% من ثروته.

10- لاري إليسون

صافي الثروة: 109 مليار دولار.

العمر: 77 سنة.

مكان الإقامة: الولايات المتحدة.

التخصص: استثمارات متنوعة.

كان إليسون المؤسس والرئيس والمدير التقني التنفيذي لشركة (Oracle)، ثاني أكبر شركة برمجيات في العالم، وتقدم مجموعة متنوعة من برامج الحوسبة السحابية بالإضافة إلى برامج أخرى مثل (Java) و(Linux). استقال إليسون من منصب الرئيس التنفيذي للشركة عام 2014 بعد مرور قرابة 37 سنة من توليه للمنصب، و انضم إلى مجلس إدارة شركة "تسلا" في نهاية 2018، بعد شراء 3 ملايين سهم من أسهم الشركة.