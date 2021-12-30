استقبلت مدينة إسطنبول نحو 8 ملايين سائح في الأشهر الـ11 الأولى من العام الحالي.

وأظهرت بيانات مديرية الثقافة والسياحة في إسطنبول الخميس أن 7 ملايين و980 ألفاً و311 سائحاً أجنبياً زاروا إسطنبول في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، منهم 997 ألفاً و620 خلال نوفمبر/تشرين الثاني الفائت.

ولفت إلى أن عدد السياح الذين زاروا إسطنبول في نوفمبر/تشرين الثاني سجل ارتفاعاً بنسبة 127% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وعلى صعيد السياح الأجانب الأكثر زيارة لإسطنبول، تصدر الروس القائمة بـ92 ألفاً و427 سائحاً، وحل الإيرانيون في المركز الثاني بـ 85 ألفاً و300 سائح، تلاهم الألمان بـ67 ألفاً و25 سائحاً.

وفي الإجمال استقبلت إسطنبول سياحاً من 193 دولة مختلفة حول العالم.