قالت وزيرة البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ الخميس إنه جرى تعطيل اتفاق نفط سري كان من شأنه أن يحوّل مقصد غوص شهير إلى نقطة مرور للنفط الإماراتي المتجه إلى الأسواق الغربية.

وأوضحت تمار زاندبرغ لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزارة العدل اتخذت قراراً بأن مكتبها لديه السلطة للحد من أنشطة الشركة المملوكة للحكومة الإسرائيلية الموقعة على الصفقة، وأنه”لا يمكن تحقيق الاتفاقية”.

وتابعت بأن ”الصفقة موجودة على الورق لكن لا سبيل لتحقيقها. لن يجلبوا المزيد من الناقلات أكثر مما يسمح به التصريح الحالي. أي لا يمكن تحقيق الاتفاقية”.

وكانت الصفقة السرية ستزيد بشكل كبير من عدد ناقلات النفط التي ترسو وتفرغ حمولتها في مدينة إيلات الإسرائيلية.

وجرى التوصل إلى الصفقة العام الماضي بين شركة خطوط الأنابيب الأوروبية-الآسيوية المملوكة للحكومة الإسرائيلية وشركة ”ميد ريد لاند بريدج” الإسرائيلية-الإماراتية المشتركة، في أعقاب اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

وقال مسؤولون كبار في حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو -يشمل ذلك ذلك وزراء الطاقة والخارجية والبيئة السابقين- إنهم لم يعرفوا عن الصفقة حتى أُعلن عنها العام الماضي بعد توقيع الاتفاقات في البيت الأبيض.

وكانت جماعات البيئة الإسرائيلية طلبت من المحكمة العليا بالبلاد إلغاء الاتفاقية ووقف شحنات النفط، مستشهدة بسجل السلامة المشكوك فيه للشركة والمخاطر التي يمثلها وقوف الناقلات العملاقة بجانب النظم البيئية المرجانية الهشة في إيلات.

وسحبت الجماعات الدعوى القضائية في وقت سابق من هذا الشهر بعد قرار وزارة العدل الانحياز إلى وزارة حماية البيئة.