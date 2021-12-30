سياسة
2 دقيقة قراءة
وزيرة البيئة الإسرائيلية تكشف عن تعطيل اتفاق نفطي "سرِّي" مع الإمارات
وزيرة البيئة الإسرائيلية تقول إن وزارة العدل عطلت اتفاق نفط سريّاً كان من شأنه أن يحول مقصد غوص شهير إلى نقطة مرور للنفط الإماراتي المتجه إلى الأسواق الغربية. تعرَّفِ التفاصيل.
وزيرة البيئة الإسرائيلية تكشف عن تعطيل اتفاق نفطي "سرِّي" مع الإمارات
وزيرة البيئة الإسرائيلية تقول إن وزارة العدل الإسرائيلية عطلت اتفاق نفطي سريّاً مع الإمارات / AFP
30 ديسمبر 2021

قالت وزيرة البيئة الإسرائيلية تمار زاندبرغ الخميس إنه جرى تعطيل اتفاق نفط سري كان من شأنه أن يحوّل مقصد غوص شهير إلى نقطة مرور للنفط الإماراتي المتجه إلى الأسواق الغربية.

وأوضحت تمار زاندبرغ لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزارة العدل اتخذت قراراً بأن مكتبها لديه السلطة للحد من أنشطة الشركة المملوكة للحكومة الإسرائيلية الموقعة على الصفقة، وأنه”لا يمكن تحقيق الاتفاقية”.

وتابعت بأن ”الصفقة موجودة على الورق لكن لا سبيل لتحقيقها. لن يجلبوا المزيد من الناقلات أكثر مما يسمح به التصريح الحالي. أي لا يمكن تحقيق الاتفاقية”.

وكانت الصفقة السرية ستزيد بشكل كبير من عدد ناقلات النفط التي ترسو وتفرغ حمولتها في مدينة إيلات الإسرائيلية.

وجرى التوصل إلى الصفقة العام الماضي بين شركة خطوط الأنابيب الأوروبية-الآسيوية المملوكة للحكومة الإسرائيلية وشركة ”ميد ريد لاند بريدج” الإسرائيلية-الإماراتية المشتركة، في أعقاب اتفاقية التطبيع بين إسرائيل والإمارات.

وقال مسؤولون كبار في حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو -يشمل ذلك ذلك وزراء الطاقة والخارجية والبيئة السابقين- إنهم لم يعرفوا عن الصفقة حتى أُعلن عنها العام الماضي بعد توقيع الاتفاقات في البيت الأبيض.

وكانت جماعات البيئة الإسرائيلية طلبت من المحكمة العليا بالبلاد إلغاء الاتفاقية ووقف شحنات النفط، مستشهدة بسجل السلامة المشكوك فيه للشركة والمخاطر التي يمثلها وقوف الناقلات العملاقة بجانب النظم البيئية المرجانية الهشة في إيلات.

وسحبت الجماعات الدعوى القضائية في وقت سابق من هذا الشهر بعد قرار وزارة العدل الانحياز إلى وزارة حماية البيئة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us