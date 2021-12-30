بدأت تركيا الخميس تقديم اللقاح المضاد لفيروس كورونا محلي الصنع توركوفاك في المدن الطبية بجميع أنحاء البلاد.

وشهدت المدن الطبية التي تقدم اللقاح المحلي إقبالاً كبيراً من المواطنين للحصول على جرعتهم من اللقاح.

وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن مساء الأربعاء أن لقاح توركوفاك المحلي سيصبح متوافراً بالمدن الطبية التركية اعتباراً من الخميس.

وفي 27 أغسطس/آب الماضي بدأت جامعة أرجييس التركية بولاية قيصري (وسط)، اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها "توركوفاك" على المتطوعين.

وفي 9 سبتمبر/أيلول الماضي أعلن قوجة وصول بلاده إلى المرحلة التي يمكنها بها التقدُّم للحصول على موافقة للاستخدام الطارئ للقاح توركوفاك المحلي.

وفي 22 ديسمبر/كانون الأوّل الجاري زفّ وزير الصحة التركي بشرى حصول لقاح توركوفاك على رخصة الاستخدام الطارئ، قائلاً إنّ بلاده "أصبحت إحدى الدول الـ9 المنتجة للقاحات المضادة لكورونا".

"نثق في لقاحنا المحلي"ومع بدء استخدام لقاح توركوفاك شهدت المدن الطبية إقبالاً كبيراً من المواطنين الذين أكدوا ثقتهم بعلماء بلادهم الذين طوروا اللقاح.

المواطن محمد علي كيزيلداغ الذي حصل على أول تطعيم له من لقاح توركوفاك أوضح أنه كان يتطلع إلى الحصول على اللقاح المحلي.

وقال كيزيلداغ ذو الـ40 عاماً: "لقد انتظرنا حتى اليوم لأننا نثق كثيراً بأطبائنا الأتراك"، وأضاف: "الحمد لله حصلنا على لقاحنا اليوم".

من جانبه أوضح خليل سيبي الذي يخطط أيضاً للحصول على جرعة من توركوفاك: "لدينا ثقة بحكومتنا ونثق بلقاحنا أيضاً، يمكن للجميع أن يثقوا بحكومتهم وأن يحصلوا على التطعيم".

وقال عمر لطفي كيزيلوجلاك، 56 عاماً، الذي اختار توركوفاك حقنةً معززة بعد الحصول على جرعتين من لقاح فايزر، إنه كان ينتظر اللقاح المحلي لفترة طويلة. وأضاف: "لأنه لقاح صنع محلياً فنحن نثق به".