تخطى العالم للمرّة الأولى العتبة الرمزية لمليون حالة إصابة بكوفيد-19 جديدة يومياً في الأسبوع الممتدّ من 23 إلى 29 ديسمبر/كانون الأول، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقد أُحصيَ أكثر من 7,3 ملايين إصابة جديدة بكوفيد-19 في العالم خلال الأيام السبعة الأخيرة، أي ما يعادل 1045000 إصابة في اليوم. وهذا المجموع أعلى بكثير من المستوى القياسي المسجَّل قبل الموجة الحالية بين 23 و29 أبريل/نيسان2021 مع 817 ألف حالة يومية.

ويقوم هذا التعداد على الحصيلة اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كلّ بلد، ويبقى جزء كبير من الحالات القليلة الخطورة أو التي لا تظهر فيها أعراض خارج هذه الإحصاءات، على الرغم من تكثيف حملات التشخيص في بلدان كثيرة منذ بداية الوباء العالمي في أعقاب رصد الفيروس للمرّة الأولى أواخر عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، تختلف السياسات المعتمَدة لإجراء الفحوصات من بلد إلى آخر.

وازداد عدد الإصابات في العالم الآخذ في الارتفاع منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 46% خلال الأيام السبعة الأخيرة بالمقارنة مع الأسبوع السابق.

وقد يتسبّب انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى في "تسونامي من الحالات"، حسبما قال الأربعاء المدير العامّ لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس. وقد حذّر من أن هذه الطفرة في الحالات "تُمارَس حاضراً ومستقبلاً ضغوط فائقة على طواقم صحية مُنهَكة وأنظمة صحية على وشك الانهيار".

وخلافاً لحال الإصابات، ما زال عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 يتراجع منذ ثلاثة أسابيع، وسُجّل نحو 6400 وفاة مرتبطة بالفيروس خلال الأيام السبعة الماضية في العالم (أيّ أقلّ بنسبة 6% من الأسبوع السابق)، في أدنى حصيلة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020.

وفي أوج الأزمة الصحية، سُجّلت 14800 وفاة يومية بين 20 و26 يناير/كانون الثاني.