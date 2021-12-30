سياسة
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"كوب شاي" يتسبب في غرق مركب وفقدان 6 صيادين في مصر
أعلنت السلطات المصرية إنقاذ 3 صيادين وفقدان 6 جراء غرق مركب شمالي البلاد قبل أيام، إثر انفجار موقد كان أحدهم يستخدمه لإعداد "كوب شاي".
"كوب شاي" يتسبب في غرق مركب وفقدان 6 صيادين في مصر
صورة أرشيفية / AA
30 ديسمبر 2021

أفادت وسائل إعلام في مصر الخميس، بإنقاذ 3 صيادين وفقدان 6 جراء غرق مركب شمالي البلاد قبل أيام، إثر انفجار موقد كان يستخدمه أحدهم لإعداد "كوب شاي".

ووفق صحيفة "الأهرام" فإن "الحزن يخيّم على أرجاء مدينة برج البرلس (بمحافظة كفر الشيخ)، بعد تَعرُّض مركب صيد للغرق شرق دمياط، وكان على متنه 9 صيادين، أُنقِذَ 3 منهم، وما زال ستة في عداد المفقودين، وجارٍ تكثيف البحث عنهم".

ونقلت عن أحمد عبده نصار نقيب الصيادين في كفر الشيخ (ِشمال)، أن الحادثة وقعت "نتيجة تسريب غاز من أسطوانة بوتاغاز في المركب في أثناء إعداد أحد الصيادين كوب شاي، مما عرَّض المركب للانفجار والغرق على الفور منتصف ليل الاثنين".

وأفادت صحيفة "الشروق" الخميس بأن "الأجهزة الأمنية والبحرية تكثف عمليات البحث عن المفقودين".

فيما قال أحمد الجمال، والد 4 أشقاء بين المفقودين، لصحيفة "الوطن" الخميس، إنه ينتظر خبر رجوع أولاده الأربعة وزوج ابنته "أحياءً أو أمواتاً"، بعد أن خرجوا "بحثاً عن لقمة العيش، لأنهم لا يمتهنون غير حرفة الصيد".

وأعرب عن صدمته إزاء فقد 5 أفراد من عائلته دفعة واحدة، مُبدياً أمله في رجوعهم أو العثور عليهم.

والخميس تَصدَّر وسم بعنوان #انقذوا_غريقي_البرلس قائمة الأكثر تداولاً على تويتر في مصر، مدعماً عمليات البحث عن المفقودين.

وتشتهر محافظات مصرية عديدة، منها بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ شمالي البلاد، باحتراف عديد من أهلها مهنة الصيد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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