سياسة
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أمريكا ترفض 470 طلباً أفغانياً للحصول على "تأشيرة إنسانية"
رفضت السلطات الأمريكية نحو 470 طلباً من أفغان، للحصول على "تأشيرة إنسانية" تسمح لهم بدخول مؤقت إلى الولايات المتحدة.
أمريكا ترفض 470 طلباً أفغانياً للحصول على "تأشيرة إنسانية"
انتقد نشطاء حقوق المهاجرين إدارة بايدن لعدم وفائها بوعدها بمساعدة الأفغان بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان / AP
30 ديسمبر 2021

رفضت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، الطلبات المقدمة من مئات الأفغان الساعين لدخول مؤقت إلى الولايات المتحدة لأسباب إنسانية.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية الخميس، أن مئات الأفغان الذين انفصلوا عن عائلاتهم، وتعرّضوا لتهديد حركة طالبان في الأسابيع الأخيرة، تقدموا بطلبات للحصول على "تأشيرة إنسانية" للقدوم إلى الولايات المتحدة، إلا أن طلباتهم قوبلت بالرفض.

وتلقّت دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية أكثر من 35 ألف طلب للحصول على "تأشيرة إنسانية" منذ انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.

وقالت المتحدثة باسم دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية فيكتوريا بالمر، إن الدائرة قبلت الأسبوع الجاري أكثر من 140 طلباً مشروطاً، ورفضت نحو 470 طلباً، حسب الإعلام المحلي.

وانتقد نشطاء حقوق المهاجرين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لعدم وفائها بوعدها بمساعدة الأفغان بعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.

وفي منتصف أغسطس/آب الماضي، سيطرت حركة طالبان على أفغانستان بالكامل، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي من البلاد اكتملت نهاية الشهر ذاته.

ولا تزال دول العالم مترددة في الاعتراف بحكم طالبان، وتربط ذلك بسلوكيات الحركة، بخاصة احترام حقوق الإنسان، وعدم السماح لـ"الإرهابيين" بالعمل في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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