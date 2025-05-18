الولايات المتحدة
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قتيلان ومصابون في اصطدام سفينة بجسر بروكلين في نيويورك ومصرع شخص بانفجار في كاليفورنيا
شهدت الولايات المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع حادثين مأساويين في كل من نيويورك وكاليفورنيا، أسفرا عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف ملابسات الواقعتين.
قتيلان ومصابون في اصطدام سفينة بجسر بروكلين في نيويورك ومصرع شخص بانفجار في كاليفورنيا
تضرر سفينة تدريب تابعة للبحرية المكسيكية بعد اصطدامها بجسر بروكلين في مدينة نيويورك / Reuters
18 مايو 2025

في مدينة نيويورك، اصطدمت مساء السبت، سفينة شراعية كبيرة تابعة للبحرية المكسيكية بجسر بروكلين المعلق، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 17 آخرين، وتحطم الجزء العلوي من صاري السفينة.

وقال رئيس بلدية نيويورك إريك آدامز إن الحادث وقع في أثناء عبور سفينة التدريب "كواوتيموك" تحت الجسر الأيقوني الذي يربط بين بروكلين ومانهاتن، حيث اصطدم صاري السفينة بجسم الجسر.

وحسب البحرية المكسيكية، فإن 22 شخصاً أصيبوا في الحادث، نُقل 19 منهم إلى مستشفيات محلية، بينهم ثلاثة إصاباتهم خطيرة. ورغم الأضرار التي لحقت بالسفينة، أكدت السلطات أن أحداً لم يسقط في المياه، كما لم يتعرض جسر بروكلين لأضرار جسيمة، وأُعيد فتحه أمام حركة المرور بعد فحصه.

وفي ولاية كاليفورنيا، وقع انفجار صباح السبت قرب منشأة للصحة الإنجابية في مدينة بالم سبرينجز، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة على الأقل، في هجوم وصفه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بأنه "عمل إرهابي متعمد".

وأفاد أكيل ديفيس، مساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في لوس أنجلوس، أن الانفجار نجم عن قنبلة وضعت داخل سيارة متوقفة أمام المنشأة الطبية التابعة للمراكز الأمريكية للإنجاب. وقال إن السلطات تحقق مع أحد الأشخاص دون كشف هويته أو علاقته بالضحايا.

رئيس بلدية بالم سبرينجز، رون ديهارت، أوضح أن الحادث وقع قبل الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي، وأدى إلى أضرار مادية كبيرة في محيط الانفجار. وأكدت السلطات أن التحقيقات مستمرة لتحديد ما إذا كان الهجوم ذا طابع إرهابي دولي أو محلي.

مصدر:TRT ARABI
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