سياسة
2 دقيقة قراءة
الزلزولي نجم برشلونة الصاعد يرفض تمثيل المغرب ويختار إسبانيا
ذكرت تقارير إسبانية، أن نجم برشلونة عبد الصمد الزلزولي، الذي يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية، رفض تمثيل المغرب في كأس الأمم الإفريقية المقبل واختار إسبانيا.
الزلزولي نجم برشلونة الصاعد يرفض تمثيل المغرب ويختار إسبانيا
خالف مدرب المنتخب المغربي وحيد حيلودزيتش التقارير الإسبانية قائلاً إن "الزلزولي لم يرفض قط المنتخب المغربي". / AFP
30 ديسمبر 2021

اعتذر نجم برشلونة عبد الصمد الزلزولي الخميس، عن تمثيل المنتخب المغربي، وفق ما ذكرته صحف إسبانية محلية.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن اللاعب الواعد الذي يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية، بعث برسالة إلى الاتحاد المغربي لكرة القدم اعتذر فيها عن تلبية الدعوة لارتداء قميص "أسود الأطلس" في كأس الأمم الإفريقية، مؤكداً اختياره اللعب لصالح المنتخب الإسباني.

فيما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن المفاوضات جرت بين مقربين من اللاعب ومسؤولين في المنتخب المغربي، إلا أن الزلزولي اختار تمثيل إسبانيا.

من جانبه، خالف مدرب المنتخب المغربي وحيد حيلودزيتش، التقارير الإسبانية قائلاً إن "الزلزولي لم يرفض أبداً المنتخب المغربي" وفق الجزيرة.

وتابع: "أعتقد أن فريق برشلونة يسبب المشكلات لأنه لا يحترم كأس الأمم الإفريقية بما فيه الكفاية".

فيما لم يؤكّد اللاعب صراحة التقارير الإسبانية أو المغربية حتى الآن.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة بين 9 يناير/كانون الثاني و6 فبراير/شباط، العام المقبل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us