اعتذر نجم برشلونة عبد الصمد الزلزولي الخميس، عن تمثيل المنتخب المغربي، وفق ما ذكرته صحف إسبانية محلية.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن اللاعب الواعد الذي يحمل الجنسيتين المغربية والإسبانية، بعث برسالة إلى الاتحاد المغربي لكرة القدم اعتذر فيها عن تلبية الدعوة لارتداء قميص "أسود الأطلس" في كأس الأمم الإفريقية، مؤكداً اختياره اللعب لصالح المنتخب الإسباني.

فيما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن المفاوضات جرت بين مقربين من اللاعب ومسؤولين في المنتخب المغربي، إلا أن الزلزولي اختار تمثيل إسبانيا.

من جانبه، خالف مدرب المنتخب المغربي وحيد حيلودزيتش، التقارير الإسبانية قائلاً إن "الزلزولي لم يرفض أبداً المنتخب المغربي" وفق الجزيرة.

وتابع: "أعتقد أن فريق برشلونة يسبب المشكلات لأنه لا يحترم كأس الأمم الإفريقية بما فيه الكفاية".

فيما لم يؤكّد اللاعب صراحة التقارير الإسبانية أو المغربية حتى الآن.

وتقام بطولة كأس الأمم الإفريقية في الفترة بين 9 يناير/كانون الثاني و6 فبراير/شباط، العام المقبل.