سياسة
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تركيا تخطّط لعقد الاجتماع الأول مع أرمينيا في يناير
أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، أن بلاده تخطّط لعقد الاجتماع الأول بشأن تطبيع العلاقات مع الجانب الأرميني، في يناير المقبل.
تركيا تخطّط لعقد الاجتماع الأول مع أرمينيا في يناير
أوضح جاوش أوغلو أن تركيا تلقّت مقترحاً لتعيين ممثلين خاصين من أجل التطبيع مع أرمينيا، بوساطة روسية. / AA
30 ديسمبر 2021

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الخميس، أن بلاده تخطّط لعقد الاجتماع الأول بشأن تطبيع العلاقات مع الجانب الأرميني في يناير/كانون الثاني القادم.

وقال جاوش أوغلو خلال مقابلة مع قناة "24 TV" التركية، إن تركيا بعثت برسائل إيجابية للتطبيع مع أرمينيا، انطلاقاً من مفهوم الاستقرار والسلام في جنوب القوقاز، عقب انتصار أذربيجان في إقليم قره باغ.

وأوضح أن تركيا تلقّت مقترحاً لتعيين ممثلين خاصين من أجل التطبيع مع أرمينيا، بوساطة روسية، وتَحقَّق ذلك بالفعل، والآن سيتباحث الممثلان لتحديد موعد الاجتماع الأول في هذا الصدد.

وتابع: "لم يُحدَّد بعدُ موعد الاجتماع، لكن من المخطط أن ينعقد في شهر يناير/كانون الثاني".

وأشار إلى الرغبة في عقد الاجتماع الأول في بلد آخر، مضيفاً: "ما نفهمه أن روسيا تريد استضافة هذا الاجتماع، وكذلك أرمينيا ترغب في أن يكون الاجتماع الأول في موسكو، وفق ما لمسناه منها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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